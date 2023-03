La nuova Porsche Driver Experience fa il suo debutto con la Cayenne

Sulla nuova Porsche Cayenne, che sarà presentata in anteprima il 18 aprile al Salone dell’auto di Shangai, Porsche ha introdotto un innovativo concetto per la visualizzazione e i comandi nella Cayenne, denominato Porsche Driver Experience, che include schermi completamente digitali, personalizzazione versatile e comandi intuitivi. Il cruscotto de luxe riprende elementi del modello sportivo elettrico Taycan e li trasferisce per la prima volta su una Porsche con motore endotermico.

Il nuovo cruscotto è completamente rinnovato e offre una maggiore concentrazione sul guidatore e nuovi elementi interattivi per offrire al passeggero un’esperienza di guida inedita. Il quadro strumenti si presenta come uno schermo curvo da 12,6 pollici, interamente digitale e autoportante, che non richiede alcun pannello di protezione. A seconda del livello di equipaggiamento, il conducente può scegliere tra sette visualizzazioni delle informazioni sul quadro strumenti.

La Cayenne offre anche un giusto equilibrio tra elementi digitali e analogici. I comandi importanti per l’esperienza di guida sono raggruppati intorno al volante, come è consueto per una Porsche. La leva di selezione delle marce è collocata a destra dello sterzo, tra il quadro strumenti e lo schermo centrale, e nella consolle centrale si trova un nuovo e ampio pannello di regolazione del climatizzatore, con comandi analogici, e una più estesa area portaoggetti.

Il nuovo volante sportivo multifunzione è stato totalmente rivisitato rispetto al modello precedente, presentando una linea elegante, moderna e sportiva. La levetta di selezione delle modalità di guida è di serie e collocata sul volante, insieme ai comandi dell’head-up display opzionale. Lo schermo centrale da 12,3 pollici ad alta risoluzione è il cuore del sistema Porsche Communication Management (PCM), dove il guidatore può gestire numerose funzioni di guida e di confort.

Il nuovo pannello di controllo del climatizzatore sulla consolle centrale conferisce particolare raffinatezza all’intero abitacolo con la sua superficie nera in cristallo. La combinazione del riconoscimento e del feedback tattili con interruttori meccanici per il condizionamento dell’aria e un comando fisico per la regolazione del volume garantisce una funzionalità gradevole sia dal punto di vista tattile che da quello estetico.