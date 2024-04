La Range Rover House porta il modern luxury alla Milan Design Week

Range Rover sceglie il rinomato palcoscenico della Design Week, per aprire le porte della Range Rover House Milano.

In occasione dell’appuntamento milanese più atteso dell’anno, la Range Rover House apre le sue porte in uno spazio dedicato in Via Amerigo Vespucci 8, in zona Porta Nuova. Gli ospiti saranno accolti dal 16 al 21 aprile, con experience esclusive e curate, capaci di riflettere al meglio, la filosofia modern luxury del brand.

È la stessa filosofia che ispira gli ambienti della House, dove un’atmosfera avvolgente, caratterizzata da design essenziale, ricercatezza ed eleganza sostenibile, farà inequivocabilmente percepire agli ospiti l’essenza Range Rover.

Gli spazi della Range Rover House Milano prevedono una hospitality lounge riservata ai clienti del brand, un’area showroom aperta ai visitatori ed un’area outdoor in cui è possibile ammirare la Range Rover Evoque Milano Dark Edition, una versione con allestimento particolare, realizzata in sole 50 unità.

Ad impreziosire ulteriormente gli ambienti, c’è la SV Room: un’intera area dedicata allo straordinario mondo SV (Special Vehicle), l’esclusivo programma di personalizzazione di Range Rover, sinonimo di eccellenza, prestazioni e sofisticazione, punta di diamante del brand. Proprio in questo spazio, gli ospiti potranno scoprire le infinite possibilità di configurazione delle autovetture SV, assistiti da un product expert.

Un ricco calendario caratterizzato da design talks, creative conversations e show-cooking con chef stellati, animerà il palinsesto della Range Rover House.