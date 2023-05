La smart #1 vince due prestigiosi premi di design: Red Dot Award e iF Design Award

La smart #1, SUV compatto completamente elettrico, ha ottenuto il Red Dot Award e l’iF Design Award, due importanti riconoscimenti nel campo del design internazionale. Il team di design globale di Mercedes-Benz e il team di ricerca e sviluppo smart hanno lavorato in sinergia per ottenere il perfetto equilibrio tra estetica, prestazioni e funzionalità. Grazie alla filosofia di design “Sensual Producty”, la smart #1 ha un’estetica elegante e aerodinamica con linee esterne asciutte e sofisticate, che la rendono unica nel suo segmento.

Il design interno ed esterno è stato accuratamente progettato per ottimizzare lo spazio, garantendo la massima comodità e l’autonomia fino a 440 km. Inoltre, la smart #1 si concentra sulla digitalizzazione e sulla connettività, offrendo soluzioni per collegare le persone, i luoghi e le esperienze, migliorando l’esperienza di guida. L’interfaccia utente dell’infotainment è mirata e incentrata sull’uomo, con un avatar intelligente come compagno di viaggio controllato tramite comandi vocali.

La smart #1 è disponibile in diverse scelte cromatiche audaci e delicate, che consentono ai clienti di personalizzare l’auto secondo le loro preferenze. Con il suo design unico e l’equipaggiamento premium, la smart #1 offre esperienze di guida straordinarie e preziose su molti livelli. Grazie alla sua innovazione e differenziazione, la smart #1 dimostra la sua capacità di osare essere diversa fin dall’inizio.