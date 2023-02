La VR Mode di “Resident Evil Village” è disponibile da oggi su PlayStation VR2

Una nuova e coinvolgente esperienza è da oggi disponibile su PlayStation VR2. Si tratta della VR Mode di Resident Evil Village. La VR Mode di Resident Evil Village aumenta l’intensità del pluripremiato ottavo titolo principale della serie Resident Evil. Il DLC supporta l’intera campagna che segue il viaggio di Ethan Winters per salvare Rose, sua figlia rapita. La VR Mode di Resident Evil Village sfrutta appieno le funzionalità avanzate di PlayStation VR2 per trasportare i giocatori direttamente nel villaggio. L’atmosfera è ulteriormente migliorata da effetti audio 3D che aggiungono consistenza all’ambiente e consentono agli ascoltatori di sentire gli orrori che si nascondono dietro ogni angolo

L’esperienza è anche tangibilmente più coinvolgente con la funzionalità PlayStation VR2 Sense. I nuovi controller consentono ai giocatori di interagire con l’ambiente circostante come mai prima d’ora con movimenti naturali che rispecchiano i movimenti sullo schermo di Ethan. Questi input intuitivi permettono di bloccare gli attacchi nemici sollevando le braccia di Ethan, di ricaricare le armi da fuoco con azioni realistiche e di esplorare tenendo in mano una mappa. I giocatori possono anche impugnare due armi, conservare e recuperare oggetti all’interno del cappotto di Ethan ed eseguire una serie di altri gesti tattili come aprire le porte e curare le ferite con bottiglie di medicinali.

La VR Mode di Resident Evil Village include anche un Tutorial VR e le modalità Shooting Range che permettono ai giocatori di provare i nuovi sistemi di gioco VR e di avere un posto in cui possono affinare le loro capacità.