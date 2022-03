Lacoste x Minecraft: svelata una nuova collezione

Lacoste e Minecraft hanno presentato la loro collaborazione con un evento nel cuore di Parigi per immergersi in un universo creato congiuntamente dai due brand.

Lacoste x Minecraft getta ponti tra due mondi. Un invito a giocare intorno a una filosofia comune, il punto iniziale di questa collaborazione: quella dell’aiuto reciproco per costruisce un mondo migliore. Un’opportunità per scoprirsi. Da giocatore, appassionato, o membro della stessa comunità.

La collaborazione è anche un’esplorazione tanto nel virtuale quanto nel reale. Avventurosi, brillanti, sempre con fairplay, i giocatori con qualsiasi stile ora possono indossare un’uniforme personalizzata. Una collezione che si concentra sull’unicità di ognuno per celebrarla al meglio.

Il party di lancio della collaborazione è stato animato dalle gamer Atomicmari e Shubble, dal musicista Brawk e dal video creator Smajor, che hanno svelato la mappa di Croco Island, sviluppata appositamente per l’occasione e disponibile gratuitamente ai giocatori di tutto il mondo.

Questa allegra brigata ha incrociato virtualmente i propri cammini sulla mappa ispirati dal mondo reale di Lacoste. In una città, in una foresta, su una spiaggia o su un campo da tennis, insieme adottano i codici Minecraft con un coccodrillo gigante che sullo sfondo veglia sul loro spirito di squadra.

Il risultato di questa collaborazione è una collezione di nuovi capi base disegnati per la Primavera/Estate 2022 con l’obiettivo di esprimere il proprio stile personale – nel mondo reale o virtuale. Da oltre dieci anni gli appassionati gamer di ogni età si immergono nelle mappe dei paesaggi colorati di Minecraft. Oggi questo universo originale si ripropone in una collezione Lacoste che non ha nulla di virtuale: una guardaroba a 360° per uomo, donna e bambino, dove il ready-to-wear e gli accessori sono decorati con le grafiche pixelate di Minecraft. Gamer, discreto, sportivo, esploratore, audace: si possono trovare tanti profili quanti giocatori. E una varietà infinita di stili di gioco – e stili in generale.

La collezione Lacoste x Minecraft fonde i codici di entrambi i brand. Mixa pezzi mitici del brand del coccodrillo (polo stampate, felpe monocrome, cappellini con un grande coccodrillo) ed elementi più sportswear (reggiseni sportivi con logo e leggings affusolati). Il coccodrillo è stato ridisegnato e pixelato dallo studio creativo di Minecraft e frasi iconiche dei due brand sulla nozione del gioco appaiono sui capi chiave della collezione. I valori comuni dei due brand, alla base di questa collaborazione, sono anche chiaramente espressi sui capi.

La collezione Lacoste x Minecraft sarà disponibile dal 16 marzo online e nei punti vendita.