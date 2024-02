LADY GAGA: la superstar entra nel mondo di FORTNITE

Epic Games ha annunciato che “Fortnite Festival Season 2: Unlock Your Talent” sarà lanciato oggi e vedrà la superstar leggendaria Lady Gaga come “Icona” di questa stagione.

Fin dal suo post che era diventato virale in rete, “What’s fortnight” nel 2019, Lady Gaga è sempre stata una delle artiste più richieste dalla community del gioco e ora, finalmente, vedrà i suoi brani più iconici e il suo mondo del fashion disponibili per milioni di giocatori e fan in tutto il globo.

In quanto superstar globale e pioniera del mondo del fashion, era naturale che l’apparizione di Lady Gaga all’interno del gioco rendesse omaggio ai suoi outfit più iconici. Nella Stagione 2, il premio finale all’interno del “Premium Reward Track” è l’“Enigmatic Gaga Outfit”, un omaggio all’iconico costume della popstar utilizzato nel suo Chromatica Ball Tour e realizzato dal designer Nange Magro. Il “Fornite Shop” rende disponibile anche il “Chromatica Armor Outfit” ovvero l’incredibile tuta di pelle nera creata da Cecilio Castrillo e indossata dalla star nella copertina dell’album “Chromatica” (2020).

Lanciato originariamente il 9 dicembre 2023, il Fortnite Festival è un nuovo gioco musicale dove i player possono suonare in una band con gli amici o cantare come artisti solisti sul palco con le migliori canzoni dei loro artisti preferiti, tutte disponibili gratuitamente all’interno del mondo Fortnite.