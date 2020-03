laF, intrattenimento culturale e grandi reportage per combattere il Coronavirus

In un momento di restrizioni e tempo trascorso in casa, libri e tv diventano un rifugio ancora più prezioso: laF (Sky 135) da sempre propone un’offerta televisiva capace di unire questi due mondi, cultura e intrattenimento.

Anche a marzo e ad aprile, è un tempo di qualità quello che la TV di Feltrinelli propone al pubblico con la sua programmazione, sempre fruibile anche su On Demand su Sky e disponibile su Sky Go: un ampio e inedito racconto televisivo tra cultura e società, per stimolare curiosità, passione, voglia di conoscere e comprendere il mondo sempre più complesso che ci circonda. E di farlo assieme, ancora di più in questo momento.

Programmi e contenuti per tutta la famiglia: documentari e format originali per esplorare il mondo della cultura; il racconto della società italiana; i viaggi dei grandi reporter nelle culture e nelle bellezze del nostro Pianeta da amare, difendere e preservare per il futuro; le grandi serie tv, tratte dei classici e dai bestseller della letteratura mondiale.

CULTURA ED EDUTAINMENT

Scoprire o riscoprire opere e vite di maestri che hanno contribuito e ancora contribuiscono ad arricchire la cultura e l’immaginario collettivo, nazionale e internazionale: dall’appassionato racconto di incontri con i libri che hanno cambiato le nostre vite, a volte sin da piccoli (“Lettori Young”, “Lettori Celebrity”) a inediti viaggi nelle biografie dei grandi scrittori del Novecento (coi ritratti di Elsa Morante, Cesare Pavese, Alda Merini, Luciano Bianciardi, raccontati da Paolo Di Paolo con Sonia Bergamasco, Federica Fracassi, Paolo Sassanelli e Pietro De Silva in “Fuoco sacro – Il talento e la vita”) e nelle personalità della cultura, dell’arte e del costume italiano e internazionale, di ieri e di oggi (Dino Buzzati, Stefano Benni, Antonio Tabucchi, Gillo Dorfles, Benedetta Barzini, Vinicio Capossela, Sigmund Freud, J.D. Salinger, Hedy Lamarr, Diana Vreeland, e molti altri).

IL VIAGGIO NELLA SOCIETà ITALIANA

Un racconto della società italiana, vivo e ricco di punti di vista, con un focus sulle storie dal territorio e dalla provincia, attraverso format originali e documentari: la scuola e i suoi cambiamenti, raccontati dagli insegnanti (“Prof – La scuola siamo noi”); le diversità di genere (“Love me gender”, “Dicktatorship – Fallo e basta!”), le disabilità (“Nessuno può volare” e “La versione di Giò”), il multiculturalismo (“Love me stranger”, “Voglio vivere in Italia”). E i grandi temi del presente, approfonditi dai principali protagonisti del dibattito culturale e da tanti ospiti esclusivi, invitati a prendere il microfono sul palco di laF (“Fuori la voce”, con le storie di copertina di Stefano Massini).

GRANDI REPORTAGE DAL MONDO

Il nostro pianeta, le sue culture e le bellezze da scoprire, amare e, soprattutto, da preservare e difendere: laF dà voce ai grandi reporter internazionali in difesa della nostra terra, delle sue meraviglie e del suo futuro come Bill Weir, Simon Reeve, Antoine Auriol, Jean-Philippe Teyssier, Philippe Gougler, Mikael Colville-Andersen, fino alla voce indimenticabile e sempre unica di un autore amato come Anthony Bourdain.

DAI LIBRI ALLE SERIE TV

Dalla sgangherata e irresistibile famiglia Durrell alle relazioni ai tempi della Brexit con “Lo stato dell’unione”, dai grandi classici della letteratura con Vanity Fair – La fiera delle vanità, I misteri di Pemberley, Victoria e Poldark ai bestseller crime come Cardinal, Stockholm Requiem e In the Dark: laF propone esclusivamente le migliori serie tv internazionali degli ultimi anni, tratte dalla letteratura di ieri e di oggi, per emozionarsi e viaggiare nelle grandi storie dei libri.

