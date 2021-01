L’agenda è sempre aggiornata a bordo di ŠKODA

ŠKODA amplia la gamma di applicazioni per l’infotainment di bordo con il lancio della nuova Calendar App. I conducenti di ŠKODA SCALA e KAMIQ con infotainment Amundsen di terza generazione hanno ora la possibilità di accedere ai propri appuntamenti personali e di partecipare alle riunioni direttamente dal display centrale del veicolo.

La nuova funzione permette la sincronizzazione con Google Calendar per tenere sotto controllo gli appuntamenti e, grazie al supporto per le conference call, trasforma il veicolo in un ufficio mobile. Nei prossimi mesi, la disponibilità sarà estesa ad altri modelli.

Dopo le applicazioni dedicate a previsioni meteo e notizie, l’infotainment ŠKODA si arricchisce della nuova Calendar App. Nella fase di lancio, i Clienti potranno scaricare gratuitamente e installare a bordo la nuova applicazione dalla sezione Shop del sistema di infotainment Amundsen.

Grazie alla sincronizzazione con Google Calendar, i conducenti ŠKODA avranno accesso alla propria agenda tramite il display del veicolo senza dover utilizzare lo smartphone. Entro la metà del 2021, la Calendar App sarà disponibile anche per altri modelli ŠKODA con infotainment di terza generazione.

La nuova Calendar App dà la possibilità ai Clienti ŠKODA di sfruttare in modo efficiente il tempo a bordo della loro auto. Si può accedere alla panoramica degli appuntamenti sincronizzando l’account personale di Google Calendar. Si possono creare nuovi appuntamenti e farsi guidare dal sistema di navigazione del veicolo direttamente alla sede dell’incontro e, infine, è possibile partecipare a conference call via Skype. La connessione internet dell’auto, grazie alla eSIM integrata, permette la sincronizzazione in tempo reale con altri dispositivi collegati.

Nel corso del 2021 saranno aggiunte ulteriori funzioni quali notifiche, sincronizzazione con l’account Microsoft Office 365 e possibilità di svolgere conference call tramite altri provider. Ulteriori modelli ŠKODA includeranno la Calendar App nella prima metà del 2021 La nuova Calendar App è proposta per ŠKODA SCALA e KAMIQ con sistema di infotainment Amundsen. Nei mesi successivi l’app verrà resa disponibile anche per i modelli ŠKODA KAROQ, KODIAQ, SUPERB e SUPERB iV oltre alla quarta generazione di OCTAVIA.

Per utilizzare la nuova Calendar App, i Clienti ŠKODA devono possedere un account ŠKODA Connect e un account Google. I costi di trasmissione dei dati durante la sincronizzazione dovranno essere coperti da un pacchetto dati oppure dal piano dati del proprio smartphone con hotspot Wi-Fi. La Calendar App sarà disponibile nei 27 Stati dell’Unione Europea e in Norvegia, Svizzera, Regno

Unito, Bosnia-Erzegovina, Macedonia settentrionale, Serbia, Islanda e Ucraina.