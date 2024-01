L’AI al servizio della pulizia: Dreame L10s Pro Ultra Heat disponibile in Italia

Dreame Technology, azienda pioniera negli elettrodomestici innovativi, presenta il Dreame L10s Pro Ultra Heat sul mercato italiano.Dopo aver portato in Europa per la prima volta il mocio estensibile con la tecnologia MopExtend, il nuovo robot lavapavimenti viene lanciato sul mercato con una gamma completa di funzioni di fascia alta.

Grazie ai mop estensibili, MopExtend Technology, riesce a pulire fino agli angoli più difficili della casa. Il L10s Pro Ultra Heat ha una rilevazione dei bordi ancora più precisa rispetto ai modelli precedenti, evita gli ostacoli e utilizza il battiscopa quando necessario. Inoltre, il design rotante a 360 gradi garantisce una pulizia ottimale anche su superfici sporche e ostinate.

L10s Pro Ultra Heat è dotato di caratteristiche avanzate che garantiscono una pulizia impeccabile e una cura igienica del pavimento. Con un generoso serbatoio dell’acqua sporca da 4 litri e un serbatoio dell’acqua pulita da 4,5 litri, il L10s Pro Ultra Heat elimina la necessità di cambiare manualmente l’acqua in continuazione.

L’asciugatura automatica del mocio con aria calda rappresenta un ulteriore vantaggio, assicurando che i mop si asciughino rapidamente dopo la pulizia per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori. Inoltre, grazie alla tecnologia DualBoost 2.0 e a un sacchetto della polvere da 3,2 litri, il contenitore della polvere si svuota automaticamente fino a 75 giorni, riducendo la frequenza dei cambi e offrendo un’esperienza senza mani che richiede meno di sei sostituzioni all’anno.

Il L10s Pro Ultra Heat si distingue anche per la sua funzione di auto-riempimento dell’acqua fresca, garantendo che il robot possa lavare a lungo senza interruzioni e senza mai essere lasciato a secco. Inoltre, la caratteristica di riempimento automatico del detergente assicura che il robot sia sempre fornito con il giusto rapporto di agenti detergenti e acqua, garantendo risultati di pulizia brillanti e rispettosi dell’ambiente.

E’ dotato di una potenza di aspirazione di 7.000 Pa. Grazie al sistema di condotti dell’aria Turbo Force ottimizzato per il flusso, è ancora particolarmente silenzioso.

Rilevamento dello sporco integrato CleanGenius: il L10 Pro Ultra Heat è il primo della sua categoria a essere dotato di rilevamento dello sporco CleanGenius. Ciò significa che rileva automaticamente le macchie ostinate e pulisce le aree più volte se necessario.

Grazie alla navigazione Smart Pathfinder questo modello rileva gli ostacoli AI con luce strutturata, evita anche gli ostacoli in modo affidabile e preciso. Questa significa che il robot è ben preparato per il suo prossimo utilizzo e gli utenti possono dimenticare la cura del pavimento per settimane.

Dreame non solo offre la versione L10s Pro Ultra Heat, ma propone anche la versione L10s Pro Ultra, una versione con acqua fredda che sarà disponibile a breve al prezzo di €899.

L10s Pro Ultra Heat è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di €999,00 sul sito ufficiale Dreame e anche su Amazon.