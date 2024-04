Lamborghini cambia look: ecco il nuovo logo

Dopo più di vent’anni dall’ultimo aggiornamento, Automobili Lamborghini rinnova il suo storico logo. Un restyling guidato da una nuova strategia del brand che adatta la sua espressione visiva per meglio rispecchiare i valori “brave”, “unexpected” e “authentic” della sua mission, ovvero “Driving Humans Beyond”: concetto che si traduce nella volontà di andare sempre oltre i limiti, gli standard e le convenzioni.

Questa evoluzione si inserisce nell’ampio processo di trasformazione Direzione Cor Tauri, la strategia di Automobili Lamborghini che incarna il nuovo corso dell’azienda focalizzato sulla sostenibilità e la decarbonizzazione.

Il nuovo logo, utilizzato su tutti i canali ufficiali dell’azienda, viene ridefinito da un font della scritta Lamborghini più ampio rispetto al precedente, e da colori minimali ma allo stesso tempo decisi. Vengono riconfermati infatti il bianco e il nero come gradazioni primarie, che simboleggiano la netta identità del marchio, mentre il giallo insieme all’introduzione della tonalità oro, viene utilizzato come colore d’accento. Questa versione rinnovata del logo diventa parte integrante dell’identità distintiva dell’azienda e sarà applicata anche sulle future vetture. Inoltre, l’iconico toro al centro del logo, simbolo distintivo di Automobili Lamborghini, subisce un’importante trasformazione: per la prima volta, vivrà singolarmente sui touchpoint digitali dell’azienda, separato dal classico scudo per conferirgli un’importanza ancora maggiore.

Il cambiamento si estende, però, anche a tutte le declinazioni del brand. È stato infatti realizzato un font ufficiale Automobili Lamborghini che riprende le linee e le spigolosità inconfondibili delle vetture, in linea con lo stile e il design della Casa di Sant’Agata Bolognese, che verrà usato per le comunicazioni dell’azienda. Il restyling include anche un nuovo set di icone, sviluppate in collaborazione con il Centro Stile Lamborghini, che per la prima volta verrà utilizzato e condiviso in maniera uniforme su tutti i touchpoint digitali.