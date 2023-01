Lamborghini: consegnati i primi modelli di Urus S

Automobili Lamborghini dà il via alle prime consegne di Urus S. Erede della capostipite Urus e sorella della Urus Performant, Urus S si propone potente, raffinata e versatile grazie alle sue personalità di guida su qualsiasi strada e in qualsiasi condizione rappresentando il Super SUV lifestyle per eccellenza.

Urus S introduce specifici e sofisticati perfezionamenti sul fronte del design, che ne supportano il carattere sportivo ma dallo stile elegante, rendendo la sua presenza inconfondibile in qualsiasi contesto. Un aumento significativo della scelta in termini di colori e finiture per cerchi, style package e dettagli interni ed esterni consente una personalizzazione a 360°, per spaziare dallo stile più discreto al massimo della sportività.

Le linee ancor più raffinate e la parte bassa del paraurti anteriore in acciaio inox verniciato nero opaco, abbinato ai dettagli in nero lucido della griglia anteriore, dei paraurti e delle minigonne laterali sono solo una delle cinque ulteriori opzioni di configurazione degli Style Package che combinano il colore della carrozzeria, il nero lucido, un design specifico del paraurti anteriore e componenti in fibra di carbonio in finitura lucida e opaca, offrendo configurazioni inedite.

Gli interni propongono un’offerta di colori e finiture completamente rinnovata. Sia il nuovo allestimento Bicolore Sportivo che la nuova opzione Bicolore Sophisticated presentano il nuovo Performante Trim, composto da cuciture che compongono un motivo speciale totalmente inedito. L’allestimento Bicolore Sportivo è stato rivisto per conferire un look ancora più sportivo, grazie anche ad una nuova applicazione degli accenti colorati. Il rivestimento in pelle bicolore Sophisticated offre invece, in abbinamento alla pelle nera, nuove opzioni di colore a contrasto. Insieme ai nuovi raffinati Blu Leandro e Verde Aura si trovano colori cuoio, crema e marrone.

La nuova Urus S offre ai clienti la possibilità di personalizzare completamente la vettura in base al proprio stile e le nuove combinazioni di colori e finiture sottolineano l’elevato livello di performance, offrendo al contempo un lusso elegante e senza tempo.