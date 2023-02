Lamborghini: due showroom completamente rinnovati negli USA

A gennaio Automobili Lamborghini ha mostrato i nuovi design di due concessionari completamente riprogettati negli USA. Per l’occasione si sono tenuti due grandi eventi inaugurali presso il concessionario Lamborghini di Westlake e quello di Broward, con il primo a servizio della zona nord di Los Angeles, Malibu e Santa Barbara e il secondo del mercato della Florida meridionale. La loro presenza non passa certamente inosservata e il loro design essenziale, moderno e all’avanguardia, in linea con i valori fondamentali del brand, rompe con gli schemi della progettazione tradizionale.

Gli showroom di Westlake e Broward sono una rappresentazione dell’impegno del brand verso i suoi clienti e del nuovo percorso che intraprenderà in termini di design futuro. Oltre alla presentazione del nuovo layout, il brand ha annunciato anche la chiusura di un anno record in termini di vendite. Gli Stati Uniti restano il primo mercato a livello globale, con un totale di 2.721 vetture consegnate nel 2022, per un aumento del 10% rispetto al 2021. I risultati migliori negli Stati Uniti sono quelli del mercato della California, che rappresenta il 25% delle vendite totali nel Paese, seguito dalla Florida con il 19%. Il nuovo Super SUV Urus Performante sarà tra i protagonisti delle vendite del 2023 insieme all’Urus S, alle V10 Huracán STO, Huracán Tecnica e Huracán Sterrato.

“Gli Stati Uniti, principale mercato per Lamborghini, hanno guidato le vendite del 2022 e la Florida ha contribuito in modo essenziale al successo dell’azienda” ha affermato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, durante l’inaugurazione di Broward del 30 gennaio. “Questo nuova dealership appena rinnovata ci permetterà di offrire un’assistenza e un’esperienza di livello superiore a tutti i nostri clienti della Florida meridionale. Si tratta di un aspetto molto importante poiché la domanda di vetture di lusso continua a crescere nell’anno della nostra transizione verso l’elettrificazione”.

Il CEO di Automobili Lamborghini Americas, Andrea Baldi, ha partecipato invece al taglio del nastro dello showroom di Westlake il 18 gennaio. “Sulla scia dell’annata migliore di sempre in termini di vendite, Lamborghini continuerà anche nel 2023 il suo percorso di crescita e di evoluzione” ha affermato Baldi. “La California gioca un ruolo fondamentale per il successo del brand. Con questo nuovo design, lo showroom Lamborghini Westlake migliora ancora di più la customer experience in una zona in cui la passione per le supercar e le vetture di lusso è radicata nella cultura della comunità.”

La Urus Performante era presente ad entrambi gli eventi. Con una velocità massima di 306 km/h, questo Super SUV può passare da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi. Le prime vetture sono state consegnate negli Stati Uniti ad un prezzo di vendita consigliato di 260.676 USD.