Lamborghini e 3T presentano le nuove biciclette di lusso: eccellenza in movimento

Automobili Lamborghini e 3T, rinomato produttore mondiale di biciclette di lusso, hanno annunciato con entusiasmo il continuo sviluppo della loro collaborazione, presentando al pubblico due nuovi modelli di biciclette di fascia alta che rappresentano l’eccellenza italiana delle supersportive.

Dopo il grande successo ottenuto nel 2022 con il modello Exploro Racemax x Huracán Sterrato, frutto della sinergia tra l’esperienza di 3T nel design delle biciclette gravel e lo stile combinato alle alte prestazioni di Lamborghini, l’azienda ha deciso di ampliare la gamma con due nuove proposte. La prima è la versione gravel Racemax x Automobili Lamborghini, disponibile nei raffinati colori Verde Selvans e Oro Elios, mentre la seconda è la variante Strada x Automobili Lamborghini, che si presenta con una scelta di colori vivaci come l’Arancio Apodis e il Viola Pasifae.

La nuova bicicletta gravel Racemax x Automobili Lamborghini è stata realizzata assemblando componenti in carbonio di alta qualità forniti da 3T, conferendole leggerezza e velocità. L’intera produzione è orgogliosamente Made in Italy, garantendo la massima qualità artigianale. La bicicletta Strada, primo modello di questa categoria nato dalla collaborazione tra le due aziende, si pone l’obiettivo di raggiungere livelli superiori di aerodinamica e comfort. La sua particolarità risiede nella presenza di due zone distintive: “la zona di velocità”, situata nella parte anteriore della bicicletta, e “la zona di comfort”, che presenta un tubo sella curvo, assemblato nello stesso telaio e dotato delle migliori ruote in carbonio 3T.

I colori scelti per queste biciclette sono stati ispirati dalle iconiche supersportive Lamborghini, e il design è stato sviluppato in collaborazione con il prestigioso Lamborghini Centro Stile. Ogni bicicletta è stata realizzata con materiali di eccellente qualità e dotata di componenti di fascia alta, come le leggere ruote in fibra di carbonio e un sofisticato cambio elettronico.

La collaborazione tra Lamborghini e 3T è basata sulla condivisione dei medesimi valori, che trovano espressione nella maestria artigianale e nell’eccellenza del Made in Italy. La meticolosa attenzione per i dettagli e la fusione di tradizione e innovazione si traducono in prodotti di alta gamma che vengono apprezzati in tutto il mondo.