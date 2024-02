Lamborghini e Ducati insieme nel segno dell’arte di Paolo Troilo

Automobili Lamborghini e Ducati insieme per celebrare l’arte attraverso la visione dell’artista Paolo Troilo che ha messo a disposizione dei brand la sua vena creativa trasformando due modelli iconici in vere e proprie opere artistiche. Teatro dell’esposizione “Art of creating myths” – evento inserito nel contesto di Arte Fiera Bologna – negli spazi della Galleria Cavour nel centro del capoluogo emiliano, dove sono state presentate le due creazioni dell’artista. Da una parte una Lamborghini Huracán EVO, sulla quale è stata dipinta l’opera “Minotauro”, dall’altra una Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, soggetto di “Centauro”, entrambe di proprietà dello stesso cliente che ha voluto unire arte e motori in una sintesi perfetta.

Paolo Troilo (Taranto, 1972) è noto per la sua tecnica, unica al mondo, di pittura con le dita iper-realista ed è proprio in questo modo che i due modelli sono stati realizzati. “Minotauro”, dipinto sulla carrozzeria di una Huracán EVO, simboleggia la sublimazione tra la visione dell’artista e il valore iconico di un brand come Automobili Lamborghini le cui vetture, apprezzate dai clienti per il design, le performance e la qualità, diventano dei veri e propri pezzi unici, alla stregua di un’opera d’arte. L’opera è l’espressione, attraverso le vigorose sembianze di un corpo maschile riprodotto per mano di Paolo Troilo con l’uso dei polpastrelli, della dinamicità, della potenza e delle più intime emozioni che l’artista ha provato alla guida della Huracán EVO. Il tributo alla vettura si riscontra nella fusione tra “l’uomo”, il “toro” simbolo di Automobili Lamborghini e il concetto di “mito” espresso nell’indomito slancio – soprannaturale e quasi animalesco – che la figura maschile dipinta sulle fiancate è in grado di sprigionare.

L’evento di presentazione ha avuto luogo presso Galleria Cavour, eccellenza del lusso e dell’esclusività nel centro di Bologna. Gli Amministratori Delegati di Automobili Lamborghini e Ducati, Stephan Winkelmann e Claudio Domenicali, hanno fatto gli onori di casa presentando, di fronte a 200 ospiti, i due modelli dipinti da Trolio.