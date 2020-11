Lamborghini: ecco la Lounge Tokyo e l’ “Ad Personam Studio”

Automobili Lamborghini apre nell’esclusivo quartiere residenziale di Roppongi la LOUNGE Tokyo, il secondo spazio dopo quello di New York negli Stati Uniti. All’interno è presente lo Studio permanente Ad Personam dove il cliente può personalizzare colori, rivestimenti interni ed esterni della sua nuova Lamborghini nei minimi dettagli. La LOUNGE Tokyo non è solo una finestra sul mondo Lamborghini per proprietari e VIP, ma anche un luogo d’incontro e uno spazio per eventi e mostre.

L’inaugurazione diventa anche il momento ideale per la presentazione dalla collaborazione tra il brand di S.Agata bolgnese e il leggendario marchio dello stilista di fama mondiale Yohji Yamamoto: la Lounge è l’ambiente ideale per presentare la Aventador S “vestita” dallo stilista, accanto alla capsule collection co-branded composta da tre capi unici –mod coat, bomber e felpa con cappuccio.

Mitja Borkert, Head of Design di Automobili Lamborghini, ha incontrato Yamamoto in occasione della settimana della moda di Parigi a gennaio 2020, ed è rimasto colpito dallo stile creato dal contrasto tra rosso e nero nella collezione presentata, ma anche dall’eccezionale maestria che traspariva da ogni capo. Ispirato dalla collezione di Parigi, il Centro Stile Lamborghini ha immaginato l’iconica Aventador S come una tela su cui dipingere. L’inconfondibile Gandini Line, che caratterizza ogni Lambo, pur rimanendo chiaramente visibile sull’Aventador, è arricchita da motivi selezionati dalla collezione di abbigliamento, gli stessi che decorano gli interni di Aventador S.

Mitja Borkert commenta così la collaborazione: “È stata un’emozione poter lavorare con Yohji Yamamoto, icona mondiale della moda, che ha compreso subito il valore del DNA del design Lamborghini. Dalla nostra collaborazione è nata quest’opera eccezionale di design per Aventador S che, presentata oggi per la prima volta, celebra l’unione tra artigianato italiano e cultura giapponese”.

Yohji Yamamoto sottolinea: “Con il loro design inimitabile, le supersportive #Lamborghini sono istantaneamente riconoscibili, più di ogni altro marchio automobilistico: è sufficiente un solo sguardo. Sono orgoglioso di veder realizzata questa collaborazione, che enfatizza l’unicità, il fascino senza tempo e la passione che caratterizzano entrambi i marchi.”

Al piano terra della LOUNGE Tokyo, la prima finestra sul lifestyle Lamborghini, è anche il luogo per accogliere i clienti per la consegna personalizzata della loro nuova vettura, mentre il secondo e il terzo piano offrono ambienti unici per eventi e incontri, sia per occasioni di lavoro che private e assicurano un’esperienza esclusiva che incarna lo stile e le caratteristiche di design del marchio #Lamborghini. La Lounge aprirà le porte al pubblico anche per attività speciali come mostre o spettacoli d’arte.

Katia Bassi, Chief Marketing e Communication Officer di Automobili Lamborghini, ha dichiarato: “Abbiamo creato questa Lounge perché siamo designers of experience e vogliamo che i nostri ospiti respirino il vero spirito italiano di Lamborghini in questo spazio: un frammento dell’anima di Sant’Agata Bolognese nel cuore di Tokyo. Rispecchia la nostra filosofia orientata all’innovazione, conservando il DNA del nostro marchio, e la nostra identità culturale italiana; il concetto di lusso informale al centro della Lounge esprime la nostra visione del mondo, accogliendo gli ospiti in questo spazio intimo ed esclusivo che, in ogni angolo, rievoca il marchio Lamborghini”.

“Oltre la metà delle auto consegnate globalmente da Lamborghini presenta almeno un dettaglio personalizzato tramite il nostro programma Ad Personam, disponibile nello studio di Sant’Agata Bolognese o nelle sedi dei nostri concessionari. I clienti #Lamborghini giapponesi hanno accolto con grande favore le opportunità pressoché illimitate offerte da Ad Personam: è stato meraviglioso vedere oltre 200 vetture, create grazie al programma, durante il nostro Lamborghini Day di Osaka lo scorso anno. È con piacere che annunciamo l’apertura dello studio Ad Personam che offrirà ai nostri clienti la possibilità di personalizzare le proprie vetture senza doversi recare all’estero. È un onore contare così tanti clienti e fan in Giappone, e un privilegio poter aprire le porte del mondo Lamborghini con questa Lamborghini lounge a Tokio” – ha concluso Giovanni Perosino, Chief Commercial Officer di Automobili Lamborghini.