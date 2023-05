Lamborghini: ecco la Urus Performante “Essenza SCV12” Limited Edition

Lamborghini presenta la Urus Performante “Essenza SCV12” Special Edition, un’auto dedicata ai clienti-piloti della hypercar da pista Essenza SCV12. Questa edizione limitata è stata realizzata in soli 40 esemplari e ha visto la collaborazione del dipartimento Lamborghini Ad Personam, che ha permesso a ciascun cliente Essenza SCV12 di configurare in modo unico la propria Urus Performante. Il risultato è un design dedicato e dettagli di ispirazione racing, che conferiscono a questa vettura un carattere sportivo anche per l’uso quotidiano su strada.

La caratteristica esclusiva della Urus Special Edition è enfatizzata dall’ampio utilizzo di elementi in fibra di carbonio a vista, disponibili con finitura lucida o opaca. Questi elementi in carbonio includono non solo il cofano motore e il tetto, ma anche copribrancardi, specchietti e la cornice in carbonio con il logo Lamborghini incorniciato tra i gruppi ottici posteriori. Questo trattamento in carbonio si adatta alla scelta del cliente per la scocca, creando un look personalizzato e distintivo.

Per evidenziare l’attitudine orientata alla pista dell’auto, i designer del Lamborghini Centro Stile hanno creato una livrea Ad Personam dedicata, realizzata su specifiche richieste del cliente. La verniciatura di ciascun esemplare è stata effettuata nel Paintshop interno all’azienda. La parte inferiore della vettura è di colore nero, impreziosita da una linea di colore a contrasto che si estende sull’arco del tetto, enfatizzando ulteriormente la silhouette di questa vettura. Il colore della carrozzeria e la livrea sono stati definiti esclusivamente con ciascun cliente di questa vettura e richiamano quelli della loro Essenza SCV12, compreso il distintivo numero verniciato sulle portiere. Ogni esemplare è equipaggiato di serie con cerchi da 23″ High Gloss Black e pinze nere, ma ogni cliente ha avuto la libertà di scegliere tra diverse opzioni di cerchi e pinze disponibili.

L’abitacolo della Urus Performante Special Edition presenta una selleria esclusiva in Alcantara Nero Cosmus, arricchita da dettagli in pelle, decori in carbonio con finitura lucida o opaca a scelta, e elementi in alluminio rifiniti in nero anodizzato. Il pacchetto Dark, ad eccezione delle maniglie delle porte rosse a contrasto, conferisce un aspetto elegante e distintivo all’interno dell’auto. Tra i dettagli in fibra di carbonio si evidenzia il decoro sul lato passeggero della plancia, oltre ai battitacco decorati con il logo e la silhouette “Essenza SCV12”. Per rendere ancora più unico l’allestimento, sono state inserite due targhette celebrative in carbonio nell’abitacolo: una con il logo Lamborghini 60° Anniversario e il numero dell’auto, e l’altra con il nome del cliente.

La Urus Performante rappresenta la versione più sportiva e prestazionale della gamma di Super SUV di Lamborghini. Dotata di un potente motore V8 biturbo da 666 CV e 850 Nm di coppia massima, un eccezionale rapporto peso-potenza e un’aerodinamica ottimizzata, la Urus Performante è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e raggiungere una velocità massima di 306 km/h.

Queste prestazioni straordinarie hanno permesso alla Urus Performante di stabilire un nuovo record nella categoria degli SUV di serie durante la famosa Pikes Peak International Hill Climb. Affrontando un percorso impegnativo fino a un’altitudine di 4.302 metri, l’auto ha tagliato il traguardo in soli 10 minuti e 32,064 secondi, superando il record precedente di oltre 17 secondi.