Lamborghini Huracán Tecnica si veste di Alcantara

Pronta per il debutto in pista a Valencia, la Lamborghini Huracán Tecnica presenta un’ampia gamma di finiture in Alcantara, per interpretare al meglio l’anima lifestyle e super sportiva dell’ultimo modello presentato dalla casa di Sant’Agata Bolognese, disponibile sul mercato dall’inizio del 2023.

A partire dai sedili, che presentano il centrale della seduta con una laseratura che richiama il disegno esagonale, cifra stilistica del brand Lamborghini, per arrivare ai dettagli di colore a contrasto. Per esaltare l’anima racing della Huracán Tecnica i materiali degli interni si giocano su Alcantara, carbonio e cromature.

I colori prescelti sono realizzati in esclusiva da Alcantara per Lamborghini – Nero Ade, Grigio Octans, Blu Delphinus – mentre i dettagli in colore a contrasto sono in nuance con la carrozzeria esterna. Laserature centrali sullo schienale delle sedute ergonomiche, che delineano giochi grafici, e impunture a contrasto sottolineano il carattere racing della vettura, così come il volante – anch’esso in Alcantara – con tacca del mirino a ore 12 a contrasto, come nella tradizione dei volanti da corsa.

Alcantara, grazie alla sua leggerezza, consente di contenere il peso per contribuire alle performance tecniche della vettura, soprattutto in abbinamento alla fibra di carbonio, senza rinunciare all’eleganza. La scelta di utilizzare il materiale Made in Italy non è meramente estetica: Alcantara consente, infatti, la massima aderenza ed è traspirante. La stessa scelta tecnica risulta vincente anche per i sedili, per rendere l’esperienza di guida sportiva non solo piacevole in ogni situazione ma anche all’insegna del lifestyle contemporaneo.