Lamborghini: inaugurato un nuovo showroom a Monaco di Baviera

Automobili Lamborghini ha aperto ufficialmente il suo nuovo showroom a Monaco di Baviera. La sede, completamente rinnovata, sfoggia un design all’avanguardia in linea con l’identità aziendale globale tipica del marchio Lamborghini, per sottolineare l’impegno del marchio e la nuova direzione futura per quanto riguarda il design a Monaco.

L’evento di inaugurazione si è tenuto ieri sera: tra i partecipanti Stephan Winkelmann, Presidente e CEO del marchio, e Martin Lohmann, Managing Director di MAHAG Sportwagen, che insieme hanno presentato a un gruppo accuratamente selezionato di ospiti VIP la nuova estetica di design e l’intera gamma di modelli di Lamborghini, tra cui la Huracán Tecnica, fresca di lancio.

“Monaco è una grande città che ama le supersportive italiane ed è e rimarrà una delle città più importanti per Lamborghini”, ha dichiarato Winkelmann. “Grazie alla rinnovata identità aziendale, il nuovo showroom Lamborghini contribuirà a migliorare ulteriormente la qualità dell’esperienza dei nostri fedeli clienti e accoglierà i nuovi clienti provenienti da Monaco e dalle zone limitrofe. Allo stesso tempo, accompagnerà la nostra azienda nella nuova era delle auto elettriche, che avrà inizio nel 2023”.

“Con questo nuovo showroom all’avanguardia, Lamborghini Monaco scrive un nuovo capitolo della sua storia”, afferma con entusiasmo Martin Lohmann. “La collaborazione tra Lamborghini e MAHAG è iniziata nel 2008 con l’apertura del nostro primo showroom nella stessa sede. Oggi scriviamo un altro capitolo di questa storia grazie al nostro eccezionale showroom realizzato su misura per le vetture Automobili Lamborghini, che offre alla nostra clientela esigente una gamma di servizi all’altezza delle sue aspettative”.

La sede rinnovata di 474 metri quadrati si trova in Leonrodstrasse 44, 80636 Monaco di Baviera (Germania) e la nuova esperienza è stata concepita in maniera estremamente personalizzata. All’interno dello showroom, i clienti potenziali possono scoprire la gamma di prodotti oppure creare la loro configurazione personalizzata in un’area Ad Personam riservata; nell’ambito del programma di personalizzazione, i proprietari hanno a disposizione per la loro nuova vettura una scelta quasi illimitata per quanto riguarda la verniciatura, insieme a pelli, cuciture speciali, elementi in fibra di carbonio e molte altre opzioni esclusive. Lo showroom, dotato delle ultime tecnologie del marchio, offre agli appassionati di auto un’esperienza esclusiva a 360°, mentre esperti formati da Lamborghini guidano i clienti attraverso un’ampia selezione di modelli Lamborghini nuovi e Pre-Owned.

Diversi ospiti e VIP sono stati accolti da un’atmosfera piacevole condita da un deciso tocco italiano e hanno potuto apprezzare le creazioni dei noti ristoratori della città RIZE Culinary (specialisti della burrata), Bobby Bräuer (hot dog di alta cucina), Florian Kopp & Sascha Müller (pizza napoletana originale), Cihan Anadologlu (esperti di carne Wagyu di Kagoshima), Alexa Hader (noti dessert) e Daniel Kurosh in veste di sommelier. L’evento è terminato con un accompagnamento musicale estivo.

Oltre a Monaco, attualmente Automobili Lamborghini è presente nelle regioni tedesche più importanti dal punto di vista strategico, con una rete di dieci concessionari autorizzati a Berlino, Düsseldorf, Francoforte, Amburgo, Colonia, Lipsia, Norimberga, Stoccarda e Singen. Al momento le concessionarie Lamborghini sono 74 nella regione EMEA e 174 in tutto il mondo.