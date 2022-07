Lamborghini Lounge a Porto Cervo: DNA e lifestyle esclusivo

Automobili Lamborghini ritorna in Sardegna con il suo DNA e lifestyle esclusivo, per la quarta estate consecutiva, creando una Lounge temporanea. La Lamborghini Lounge, situata sulla Promenade du Port in via Porto Vecchio, rimarrà aperta per incontrare attuali e nuovi clienti, che potranno arricchire l’esperienza con test drive dei modelli Urus Super SUV e Huracán, fino all’11 settembre.

Le Lounge, sia quelle permanenti (come New York e Tokyo) che quelle temporanee, sono punti di riferimento per clienti e ospiti, che uniscono lo stile Lamborghini al DNA del marchio, in cui è possibile vedere da vicino i prodotti più recenti come la Huracán Tecnica. Durante l’estate lo spazio sarà utilizzato per organizzare eventi esclusivi, circondati da esperienze di guida su alcune delle strade più belle della Sardegna, lungo la scintillante Costa Smeralda.

La Lounge, nei suoi 600 metri quadri tra interni e patio privato, è una brand experience immersiva a 360˚ e consente di assaporare l’inconfondibile DNA Lamborghini grazie a diversi elementi del living, accessori di design e progetti a marchio Automobili Lamborghini sviluppati con diverse partnership.

Dalla zona giorno, si passa al corner riservato al primo progetto NFT Lamborghini che vede protagonista una Aventador Ultimae in decollo verso le stelle accanto alla Space Key, per arrivare allo spazio Ad Personam – dove i clienti più esigenti possono personalizzare nei minimi dettagli la propria supersportiva. Lo Studio Ad Personam è di grande rilievo: in questa area dedicata è infatti possibile ammirare i colori degli esterni con oltre 400 colori a catalogo, i rivestimenti interni, le finiture e i dettagli di ogni nuova Lamborghini in un ampio assortimento di campioni e usando il configuratore virtuale con l’aiuto di un esperto.

Le auto che rappresentano l’essenza dei motori V8 e V10 sono le protagoniste dentro e fuori della Lounge, non solo statiche ma anche dinamiche a disposizione per i test drive. All’interno, la Huracán Tecnica esposta nella sua versione Verde Selvans, è la combinazione delle principali caratteristiche della Huracán EVO RWD e della Huracán STO; il connubio perfetto tra design e purezza tecnica per assicurare divertimento all’insegna di lifestyle e performance di guida in strada e in pista.

Sul lato opposto la Huracán STO, presentata nella stessa versione in cui è stata lanciata, Blu Laufey e Arancio California, la combinazione di colori per STO più amata dai clienti. La supersportiva omologata per la strada ispirata dalla tradizione competitiva di Lamborghini nel campionato monomarca gestito Lamborghini Squadra Corse e della Huracán GT3 EVO, ha influenzato alcune delle scelte tecniche adottate per l’ultimo membro della famiglia V10, la Huracán Tecnica.

La gamma di modelli disponibili per i test drive include la Super Trofeo Omologata in Arancio Alberich e la versatile Super SUV Urus in Blu Aegir, il modello più venduto dal suo lancio sul mercato. Grazie alla loro anima sportiva, sanno da una parte regalare prestazioni superbe e dall’altra esperienze di guida di perfetta manovrabilità su tutte le strade.