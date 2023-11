Lamborghini mette i baffi per Movember

Per il terzo anno consecutivo nel mese di novembre, Lamborghini Milano e Lamborghini Bergamo si sono unite al MOVEMBER, movimento di beneficenza globale per la salute maschile che ha finanziato oltre 1.300 progetti in tutto il mondo.

Per rendere omaggio all’iniziativa, le due concessionarie di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia hanno dato vita a una Bull Run, una carovana di diciotto Lamborghini, tutte appartenenti a clienti e decorate con speciali adesivi a forma di baffi posti sui cofani, che, dagli showroom, hanno acceso i motori e sono partite per percorrere mezza Italia con l’obiettivo di “fare rumore per fare del bene”. La “parata benefica” si è poi conclusa al circuito di Vallelunga, dove Lamborghini corre nel Super Trofeo Europa con la scuderia Bonaldi Motorsport.

Da tradizione, il Movember è stato accompagnato da una campagna di raccolta fondi per sostenere la ricerca che ha confermato la generosità e l’apprezzamento dell’iniziativa da parte della comunità e ha permesso di raccogliere quasi 10.000 euro in poche ore (9.900 euro la cifra esatta).

Michele Brusa, General Manager Lamborghini Milano, commenta: “Movember è ormai un appuntamento immancabile. Quest’anno, poi, il programma si è rivelato particolarmente dinamico con l’arrivo a Vallelunga per le World Final del Super Trofeo. Un sincero ringraziamento da parte di Lamborghini Bergamo e Lamborghini Milano va ai nostri clienti, a coloro che hanno partecipato e contribuito con generosità alla raccolta fondi nell’ambito dell’iniziativa, dimostrando di condividere i valori di Lamborghini non solo sulla strada, ma anche nella vita di tutti i giorni”.