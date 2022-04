Lamborghini presenta Huracán Tecnica: la vettura a trazione posteriore con motore V10 di ultima generazione sviluppata per chi cerca la perfezione e il divertimento alla guida all’insegna del lifestyle, sia in strada sia in pista. Il nome, Tecnica, incarna l’evoluzione avanzata dell’efficienza tecnica della famiglia Huracán: inconfondibile fin dal primo sguardo, rappresenta un’innovazione del modello Huracán tanto nell’aspetto esteriore quanto per ciò che si cela sotto al cofano, con linee che ne sottolineano i miglioramenti aerodinamici volti a potenziare le prestazioni, la stabilità e la facilità d’uso, soprattutto su pista.

Con lo stesso motore della Huracán STO e un incremento di 30 CV rispetto alla Huracán EVO a trazione posteriore (RWD), il gruppo propulsore sprigiona una coppia pari a 565 Nm a un regime massimo di 6.500 giri/min e garantisce un’accelerazione migliorata da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi. Grazie al sistema LDVI ricalibrato e alle modalità di guida tarate con precisione con configurazione specifica delle sospensioni, al sistema a ruote posteriori sterzanti diretto e agli innovativi miglioramenti nel raffreddamento dei freni, la Huracán è perfetta per ogni occasione: i talenti di Huracán Tecnica coniugano il meglio di due mondi, dando vita a una supersportiva estremamente versatile su strada e in pista.

Tecnica: un’anima ingegneristica

La Huracán Tecnica monta un propulsore da 5,2 litri che eroga una potenza di 640 CV, proprio come la STO, e una coppia di 565 Nm a 6.500 giri/min per una guida esaltante e allo stesso tempo confortevole nella vita quotidiana, sempre in grado di sprigionare la massima potenza e coppia con estrema reattività quando necessario.

Grazie a un peso a secco di 1.379 kg, la Tecnica vanta un rapporto peso-potenza di 2,15 kg/CV. Alla potenza incrementata corrisponde un motore con un suono più possente e nitido ai massimi regimi, mentre all’interno dell’abitacolo la Tecnica assicura un maggiore comfort acustico.

Il cuore di questa Huracán è il sistema LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata), che controlla ogni aspetto del comportamento dinamico della vettura integrando sistemi e configurazioni per garantire un precontrollo in logica “feed-forward” sostanzialmente in tempo reale, per assicurare una dinamica di guida perfetta.

Questa vettura a trazione posteriore integra un sistema a ruote posteriori sterzanti con un rapporto di sterzata diretto e ripartizione della coppia, insieme al Performance Traction Control System (P-TCS) modificato e a una configurazione specifica delle sospensioni. In base alla modalità di guida selezionata – STRADA, SPORT o CORSA – ciascun sistema è calibrato per offrire una risposta altamente differenziata in ogni ambiente.

In modalità STRADA, il sistema a ruote posteriori sterzanti assicura stabilità e manovrabilità, cui contribuiscono anche ripartizione della coppia e P-TCS. Sia il motore sia il cambio sono tarati in modo tale da garantire una guida confortevole per l’uso quotidiano, in qualsiasi condizione.

Selezionando la modalità SPORT, il massimo divertimento alla guida è assicurato dal sovrasterzo grazie al bilanciamento dell’azione delle ruote posteriori sterzanti e del P-TCS, mentre la ripartizione della coppia rende la Tecnica agile e reattiva nelle mani di chi siede al volante. Basta sfiorare l’acceleratore per innescare l’immediata risposta del gruppo propulsore, mentre il cambio a sette velocità offre emozioni e sensazioni tattili uniche.

La modalità CORSA risveglia lo spirito competitivo della vettura e di chi la guida: la Tecnica risponde con estrema precisione a ogni input del conducente, mentre il suo talento per la pista si manifesta in tutta la sua intensità nel rombo del motore Lamborghini ad aspirazione naturale. Il gruppo propulsore è calibrato per offrire una risposta dell’acceleratore ottimizzata per la pista e cambiate rapidissime, mentre il sistema LDVI controlla tutti gli impianti e le funzioni per assicurare alla Tecnica la massima precisione e agilità, incluse la massima aderenza laterale e longitudinale garantite, rispettivamente, da ripartizione della coppia e P-TCS.

I freni carboceramici della Tecnica sfruttano condotti delle pinze e i deflettori di raffreddamento progettati ad hoc, che convogliano il flusso d’aria nei dischi per massimizzare la dissipazione del calore e ridurre la temperatura del liquido freni e l’estensione del pedale del freno: la riduzione della temperatura dei dischi contribuisce anche a limitare il consumo delle pastiglie.

Design ispirato all’aerodinamica

Il design rivisitato conferisce alla Tecnica un carattere più deciso, quasi rapace: un profilo anteriore potente e dalle linee convergenti sostenuto da spalle muscolose si abbina a un cofano leggero, interamente in fibra di carbonio. Un nuovo paraurti che mutua il design a Y della Terzo Millennio integra per la prima volta un air curtain su un modello Huracán.

Anche il profilo della vettura la distingue dal resto della famiglia Huracán: con 6,1 cm di lunghezza in più rispetto alla Huracán EVO, pur avendo la stessa altezza e larghezza, appare più bassa e più ampia, con una silhouette ispirata alle linee dei cristalli in stile Daylight Opening della Essenza SCV12.

L’architettura pulita e scultorea che contraddistingue una Lamborghini è altrettanto evidente nel nuovo design della parte posteriore. Le sue linee rimodellate, che includono un nuovo lunotto posteriore verticale, offrono una migliore visibilità, mentre il cofano motore riprogettato e in fibra di carbonio leggera rende onore al cuore V10 della Tecnica. La possente parte posteriore della vettura integra un nuovo paraurti con presa d’aria ottimizzata e un diffusore in tinta con la carrozzeria o, come optional, in nero; il tutto coniugato con nuovi terminali di scarico esagonali da cui si sprigiona il suono potenziato del gruppo propulsore di Tecnica.

L’alettone posteriore fisso completa il profilo unico di Tecnica, mentre il suo design aerodinamico contribuisce in modo sostanziale a migliorare del 35% la deportanza posteriore rispetto a Huracán EVO RWD senza aumentare la resistenza aerodinamica, che anzi risulta ridotta del 20%, con un miglioramento dell’equilibrio aerodinamico, maggiore stabilità in frenata e più velocità in curva. Anche il sottoscocca di Tecnica è stato ottimizzato grazie a nuovi deflettori aerodinamici che ne accrescono l’efficienza aerodinamica.

I nuovi cerchi, Damiso, con taglio a diamante da 20’’, ispirati alla Lamborghini Vision GT, presentano un design esagonale e montano pneumatici Bridgestone Potenza Sport.

Creata attorno a chi guida

La versatilità della Huracán Tecnica si riflette anche negli interni e nelle ampie opzioni di personalizzazione disponibili: questa vettura traduce i desideri del conducente in realtà, in termini di aspetto, di configurazione dinamica e di feedback, di connettività ma soprattutto di capacità in strada e in pista.

All’interno, i sedili sportivi ad altezza regolabile consentono a chi siede al volante di sentirsi un tutt’uno con l’abitacolo. Le opzioni disponibili includono porte conin fibra di carbonio, bulloni delle ruote in titanio leggero e apposite cinture di sicurezza a 4 punti per chi la utilizza prevalentemente in pista.

La Tecnica dispone di una esclusiva e sofisticata interfaccia HMI riprogettata. Il quadro strumenti riduce i colori e pone l’accento sulla leggibilità grazie a un nuovo ampio “arco” che si apre davanti al conducente. Lo schermo del tunnel centrale consente agli occupanti di accedere a tutti gli elementi che assicurano il divertimento alla guida, incluse le funzioni LDVI visualizzate in tempo reale e tutte le funzioni di connettività, come Apple CarPlay, Android Auto e Amazon Alexa. Traendo ispirazione dalla STO, l’HMI include un sistema di telemetria connessa e diari di bordo che registrano destinazioni e tempi in pista, connessi all’app UNICA.

La scelta di colori e finiture standard e optional si presta sia a personalizzazioni che prediligono uno stile lussuoso, sia a look più sportivi. Oltre a otto colori standard per gli esterni, attraverso il programma Ad Personam sono disponibili più di 200 opzioni di verniciatura aggiuntive, nonché nuove finiture interne in Alcantara create appositamente per la Tecnica e ulteriori opzioni esclusive, come motivi e colori per le cuciture, o ancora la possibilità di far ricamare, in vari colori, il motivo “Tecnica” sulla seduta.

In aggiunta alle opzioni esclusive pensate per questo modello, il programma Ad Personam di Lamborghini offre ai clienti la possibilità di personalizzare la loro Huracán Tecnica con una gamma di colori e finiture pressoché illimitata.