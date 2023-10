Lamborghini Revuelto protagonista alla 20° edizione dell’Autostyle Design Competition

L’Autostyle Design Competition 2023 si è rivelata un’edizione davvero straordinaria, caratterizzata non solo dalla dodicesima partecipazione consecutiva di Automobili Lamborghini ma anche dalla celebrazione del suo ventesimo anniversario. Questo evento, di portata globale nel campo del design automobilistico, ha avuto luogo il 12 ottobre presso Villa Schiarino, una location esclusiva situata appena fuori Mantova ed è stato promosso da Berman, un’azienda italiana specializzata nella produzione di componenti di primo impianto per alcune delle case automobilistiche più prestigiose al mondo.

L’occasione è stata preziosa per tutti i marchi partecipanti, che hanno presentato le loro ultime creazioni e tendenze in fatto di design e stile. Automobili Lamborghini ha brillato in questa cornice con la presentazione di “Revuelto” il primo veicolo ibrido mai creato dalla Casa di Sant’Agata Bolognese, un’autentica rivoluzione nel mondo delle supersportive. Accanto a questa nuova realizzazione, hanno preso posto non solo le moderne vetture come Huracán STO e Huracán Sterrato, ma anche alcuni dei modelli che hanno scritto la storia del design di Lamborghini, in particolare la 400 GT e la Gallardo, nata per la prima volta nel 2003, in occasione del ventesimo anniversario dell’Autostyle Design Competition.

Per svelare i dietro le quinte del progetto Revuelto, il team Design di Automobili Lamborghini era presente per condividere con gli ospiti le loro idee e prospettive uniche. La squadra guidata da Mitja Borkert, Head of Design, ha raccontato la filosofia che sta dietro alcune delle vetture che hanno fatto la storia del design aziendale e che hanno ispirato la creazione di Revuelto.

“Sono entusiasta che Lamborghini abbia preso parte ancora una volta all’Autostyle Design Competition” – ha affermato Mitja Borkert da remoto – “Si tratta di un evento ricco di scambi di opinioni e di spunti, da non perdere per gli appassionati e per chi lavora nel design in questo settore. È sempre un piacere poter condividere e raccontare quello che per noi è lo stile intrinseco del DNA Lamborghini”.