Lamborghini sceglie Bridgestone per la Huracán STO

Lamborghini ha scelto Bridgestone come fornitore di pneumatici per la Lamborghini Huracán STO, la nuova supersportiva che sarà lanciata ufficialmente nel 2021.

Bridgestone ha sviluppato su misura per Huracán STO il pneumatico Potenza, dando vita a un prodotto dalle alte prestazioni e in grado di massimizzare trazione, maneggevolezza, controllo e tutte le performance di Huracán STO. I pneumatici Bridgestone Potenza, sviluppati appositamente per la supercar Huracán STO di Lamborghini, sono il risultato di una nuova collaborazione tra due leader del settore.

La chiave del successo di questo pneumatico è la combinazione tra disegno del battistrada e cavità, insieme all’impiego delle più recenti tecnologie: il tutto permette quindi di massimizzare le prestazioni della supersportiva. I Potenza hanno un disegno del battistrada asimmetrico per una migliore risposta in sterzata e stabilità in curva, e una struttura interna della corona che distribuisce la pressione in modo uniforme in curva. Queste caratteristiche, combinate con una mescola di nuova concezione che migliora l’aderenza, aiutano a portare le prestazioni da pista della Huracán STO su strada.

Grazie alla solida collaborazione con Lamborghini e alla tecnologia di sviluppo virtuale, Bridgestone ha portato avanti il processo di sviluppo dei pneumatici ottenendo grandi risultati, nonostante i limiti dovuti alla pandemia COVID-19.

L’esperienza di Bridgestone nello sviluppo virtuale si è rivelata essenziale affinché i pneumatici Potenza raggiungessero prestazioni eccezionali nei tempi richiesti. Grazie alle diverse combinazioni testate in ambiente virtuale, unitamente all’integrazione del comportamento dei pneumatici nel sistema del veicolo, è stato trovato l’abbinamento perfetto per Lamborghini con un simulatore di guida virtuale. Questo si traduce in un processo, dall’inizio alla fine, più efficiente e con un ridotto impatto ambientale.

La produzione della Lamborghini Huracán STO partirà a inizio 2021. Oltre al modello Potenza sviluppato su misura e pensato per la strada, Bridgestone fornirà anche una versione del pneumatico omologata su strada, che applica però le tecnologie “da gara” per massimizzare le prestazioni del veicolo in pista, soprattutto sull’asciutto.

A commentare questo annuncio è stato Steven De Bock, VP Consumer Replacement e OE di Bridgestone EMIA: “È stato un piacere per il nostro team lavorare a stretto contatto con Lamborghini per la prima volta e su un progetto così entusiasmante. La Huracán STO è un incredibile pezzo di ingegneria che merita un pneumatico personalizzato che possa esprimere tutto il suo potenziale. Posso dire con orgoglio che Bridgestone ha creato un pneumatico dalle grandi performance. È stato fantastico per il team lavorare a un progetto così all’avanguardia a livello tecnologico su così tanti aspetti”.