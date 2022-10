Lamborghini si conferma protagonista nel mondo degli ESports

Lamborghini Esports ha annunciato i vincitori della terza edizione del campionato di simulazione, The Real Race 2022. Quest’anno la competizione si è svolta in un formato del tutto nuovo coinvolgendo tre regioni, ovvero EMEA, NALA e APAC, mettendo in palio un montepremi di 15.000 €. Dopo il successo delle prime due edizioni, uno dei vincitori di dell’edizione 2022 avrà la possibilità di entrare a far parte del team esport ufficiale di Lamborghini. Anche quest’anno The Real Race si è svolta sulla piattaforma Assetto Corsa Competizione, riunendo 2.751 partecipanti virtuali da tutto il mondo, di cui 1.145 registrati. Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di pilotare virtualmente la nuova Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2. Grazie alle modifiche radicali riguardanti l’aerodinamica e il design senza compromessi creato dal Centro Stile Lamborghini, Huracán Super EVO2 è la versione dalle prestazioni migliori mai vista in un campionato monomarca.

Anche quest’anno la competizione è stata di altissimo livello e la strada verso la vittoria non è stata di certo priva di difficoltà. Innanzitutto, i partecipanti hanno dovuto affrontare una fase di qualifiche in cui sono stati selezionati i 24 piloti migliori che sono passati alla fase a gruppi divisa in 6 gare principali, dove si sono sfidati i migliori piloti provenienti dalle tre regioni. I partecipanti hanno avuto anche la possibilità di sfidarsi un’ultima volta per conquistare un posto nella finalissima che avrebbe decretato il campione di ogni regione.

Ancora una volta, The Real Race ha riscosso grande interesse e ha dimostrato di essere uno dei principali eventi competitivi del calendario degli eSport. Con 192 partecipanti provenienti dalla regione Asia-Pacifico, 278 dal Nord America e 677 dall’Europa, dal Medio Oriente e dall’Africa, The Real Race ha riunito anche quest’anno i migliori piloti di tutto il mondo.

Al termine di una finale spettacolare, i tre piloti vincitori sono stati: Niklas Houben per EMEA, Renan Negrini per NALA e Lukas Birss per APAC.