Lamborghini: sulle strade di Taormina con la Urus S

I clienti Lamborghini provenienti da tutta Europa e dal Medio Oriente hanno percorso più di 160 km di strade a bordo della Lamborghini Urus S, immergendosi nella cultura e nell’ospitalità di Taormina, scoprendo i pendii dell’Etna e godendo dell’accoglienza siciliana che ha accompagnato tutte le fasi della quarta edizione di Esperienza Terra.

L’evento, della durata di 12 giorni, ha accolto diversi clienti Lamborghini, che insieme ai loro accompagnatori hanno partecipato al primo evento dinamico su terreni non convenzionali dall’introduzione di Urus S sul mercato, avvenuta ad inizio di quest’anno. L’esperienza ha permesso di apprezzare a pieno le performance della Urus S oltre che la raffinatezza degli interni, che ben si coniuga con la bellezza artistica e culturale offerta dai paesaggi siciliani come quello dell’Etna.

Gli ospiti sono stati accolti nella scenografica cornice offerta dall’esclusivo San Domenico Palace, parte del gruppo Four Seasons Hotel, che si affaccia su una scogliera a picco sul Mar Ionio e dal quale si scorgono l’Etna e il teatro antico di Taormina. Ad attenderli, un’esclusiva cena creata dallo chef Massimo Mantarro (una stella Michelin) ispirata ai sapori e agli aromi inconfondibili della cucina siciliana. Il giorno successivo è stato interamente dedicato alla scoperta del territorio taorminese e dell’area vulcanica adiacente, percorrendo strade e sentieri ghiaiosi immersi in scenari indimenticabili e straordinarie vedute. Non è mancata, poi, l’escursione sul vulcano, con il pranzo presso il Podere dell’Etna Segreta, un’antica tenuta originariamente appartenuta ai monaci benedettini.

La seconda giornata si è conclusa con una cena che ha permesso agli ospiti di vivere un altro momento memorabile. Nella meravigliosa cornice di Casa Cuseni – una volta rifugio di personalità importanti dell’arte, del cinema e della letteratura e ora trasformata in un museo di belle arti e giardino storico – l’artista Alessandro Florio ha presentato la sua opera appositamente commissionata per celebrare i 60 anni di Lamborghini. Ogni sera, alla presenza di un gruppo diverso di ospiti, Alessandro ha dipinto una parte del suo omaggio artistico alla casa automobilistica di Sant’Agata: un toro, dall’inconfondibile stile siciliano, che combina il cromatismo tipico dell’arte del tatuaggio, reso con il colore acrilico, e l’ispirazione dalle vivaci tradizioni, dalla flora e dalla fauna della zona di Taormina. Terminata durante l’ultima serata dell’evento, l’opera sarà esposta presso la sede centrale di Automobili Lamborghini a Sant’Agata Bolognese in una mostra dedicata al 60° anniversario del marchio.

Lamborghini Esperienza Terra Taormina è giunta alla sua quarta edizione e fa parte degli esclusivi programmi Esperienza Lamborghini pensati per far vivere ai partecipanti avventure indimenticabili in vero stile Lamborghini, a bordo delle supersportive del marchio e alla scoperta di esperienze straordinarie immerse in luoghi da sogno.