Lamborghini Urus SE: il primo Super SUV plug-in Hybrid

Automobili Lamborghini apre un nuovo capitolo della propria storia con Urus SE prima versione ibrida plug-in del Super SUV, presentata alla Volkswagen Group Media Night, alla vigilia della premiere all’Auto China Bejing 2024 del 25 aprile.

Urus SE offre un’esperienza di guida senza pari anche grazie al sistema ibrido plug-in, che contribuisce a migliorare le performance e la dinamica della vettura su ogni superficie e in qualsiasi condizione, offrendo maggiori coppia e potenza a qualsiasi regime in virtù di soluzioni tecniche innovative.

Urus SE ridefinisce i canoni stilistici di un modello che ha cambiato i paradigmi del design in materia di Sport Utility Vehicle. Il design esalta la dinamica delle forme, sottolineandone il carattere sportivo della vettura e la muscolarità. La sezione frontale presenta un nuovo cofano anteriore dal design flottante: l’assenza della linea di taglio crea un senso di continuità stilistica e amplifica lo stile atletico di Urus SE, richiamando nuovi canoni stilistici introdotti da Revuelto. Nuovi anche il paraurti, la griglia frontale e i gruppi ottici, dotati di tecnologia Matrix LED, che introducono un’inedita firma luminosa ispirata alla coda del Toro del marchio Lamborghini.

Passando alla sezione posteriore, il retrotreno è stato completamente ridisegnato introducendo un elemento di continuità ispirato alla Gallardo, che armonizza le linee raccordando i gruppi ottici con fari a “Y” e il nuovo diffusore posteriore, che conferisce alla vettura proporzioni ancora più sportive. Il diffusore, unitamente al nuovo spoiler accresce il carico aerodinamico posteriore (downforce) del 35% alle alte velocità rispetto a Urus S, incrementando ulteriormente la stabilità della vettura.

L’abitacolo è stato progettato per evidenziare il tipico design DNA Lamborghini “Feel like a pilot”, e presenta soluzioni inedite in tutta la sezione frontale della plancia, enfatizzando la percezione di leggerezza, il lightweight feeling già introdotto sulla Revuelto. Il guidatore ha a disposizione il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, così come al centro della plancia è stato integrato il già citato display touch da 12,3 pollici, cuore del sistema LIS (Lamborghini Infotainment System). Includendo anche un sistema di telemetria dedicato al modello e nuove visualizzazioni relative ai sistemi di ausilio alla guida, che consentono una maggiore percezione dell’ambiente circostante.

Il motore 4.0 V8 biturbo è stato re-ingegnerizzato per lavorare in sinergia ottimale con il propulsore elettrico e alla batteria agli ioni di litio da 25,9 kWh, collocata al di sotto del piano di carico e sopra il differenziale posteriore a controllo elettronico. Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti, a monte del nuovo cambio automatico a 8 rapporti, può fungere da boost per il motore termico V8 ma anche da elemento di trazione, che rende Urus SE un veicolo 100% elettrico 4WD in grado di percorrere oltre 60 km in modalità EV.

Debutta sulla Urus SE il nuovo ripartitore di coppia centrale a controllo elettronico continuo con frizione a lamelle a regolazione elettroidraulica: posto centralmente, distribuisce la coppia motrice in modo variabile e continuo tra l’asse anteriore e quello posteriore. Il ripartitore lavora in sinergia con il nuovo differenziale autobloccante a controllo elettronico installato sul retrotreno, rendendo la vettura sovrasterzante “on demand” per restituire un feeling da supersportiva di razza.

Al centro della consolle, il selettore “Tamburo” consente di selezionare le diverse modalità di guida: grazie all’introduzione del powertrain ibrido le sei modalità di guida Urus vengono abbinate a quattro nuove Electric Performance Strategies (EPS) per un totale di undici combinazioni. Alle modalità Strada, Sport e Corsa (per l’utilizzo su strada e pista), Neve, Sabbia e Terra (per fondi dall’aderenza differente all’asfalto) si aggiungono le strategie EV Drive, Hybrid, Performance e Recharge.