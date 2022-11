Lamborgnini: a doha una lounge flottante

Lamborghini ha aperto una pop-up lounge flottante a The Pearl, Doha. La Lounge è accessibile dall’esclusiva Marina di Marsa Arabia solo tramite invito. A partire dal 21 novembre al 18 dicembre, ospiti VIP e proprietari Lamborghini avranno l’opportunità di toccare con mano il mondo Lamborghini. Il management assieme ai concessionari del Medio Oriente e Africa, ha tenuto un’inaugurazione ufficiale durante la quale è stata presentata la Urus Performante a 100 ospiti selezionati.

“Lamborghini è un brand globale che attrae clienti di diverse culture e non vediamo l’ora di accoglierli assieme ai numerosi visitatori nelle Lounge in tutto il mondo”, ha affermato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO. “Grazie alle Lamborghini Lounge, abbiamo l’opportunità di conoscere nuovi clienti e dare il benvenuto agli appassionati del marchio: la nostra presenza nella regione del Medio Oriente e Africa è già affermata, ma tutt’ora in continua crescita. Siamo entusiasti di poter incontrare proprietari provenienti dalla regione MEA e da più di 50 mercati in tutto il mondo che ci raggiungeranno a Doha grazie a questo progetto audace e inaspettato”.

La Lounge occupa uno spazio totale di 320 metri quadri e si sviluppa su due piani, offrendo una vista sul golfo e su The Pearl. Durante l’esclusiva permanenza, gli ospiti saranno immersi in un’esperienza a tutto tondo circondati dall’ospitalità Lamborghini. I visitatori potranno configurare la loro nuova Lamborghini sfruttando combinazioni infinite di personalizzazione presso lo Studio Ad Personam, ricreato come quello originale di Sant’Agata Bolognese. Per la prima volta nel Medio Oriente, viene mostrata la nuova Urus Performante, il Super SUV Lamborghini che ha ulteriormente alzato l’asticella nel segmento SSUV. L’Urus Performante, assieme alla versione lifestyle – Urus S, potranno essere inoltre guidate su strade attorno alla città. Lo stile Lamborghini caratterizza ogni angolo della struttura negli interni e negli esterni tramite l’arredamento realizzato dall’azienda italiana Living Divani. Sorseggiando un espresso al bar, gli ospiti potranno ammirare il modello in scala dello yacht Tecnomar for Lamborghini 63, il luxury speed boat ispirato alle prestazioni delle supersportive del marchio e al design della Lamborghini Sián FKP 37. Al secondo piano invece, ci si potrà immergere nel mondo di Roger Dubuis, ed ammirare gli orologi all’avanguardia realizzati dal partner orologiaio di Automobili Lamborghini a partire dal 2017.

L’apertura della Lounge di Doha ha rappresentato anche l’esordio della Urus Performante in Medio Oriente e Africa. Grazie a una potenza aumentata a 666 CV e a un alleggerimento generale della vettura, Urus Performante offre il miglior rapporto peso-potenza del segmento. Il nuovo design è perfettamente integrato con l’aerodinamica ottimizzata; le modalità di guida ricalibrate permettono di selezionare la configurazione perfetta per ogni situazione, con il debutto della modalità Rally. La Urus Performante sviluppa una coppia di 850 Nm a soli 2.300 giri/min, accelera da da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 306 km/h.