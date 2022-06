Lamborgnini: tour di presentazione di Huracan Tecnica

Automobili Lamborghini, durante tre eventi che si sono svolti tra Londra, Berlino e Milano nell’ultimo mese, ha presentato ai clienti europei la nuova Huracán Tecnica. Oltre 750 tra clienti e ospiti hanno avuto la possibilità di vedere, ascoltare e comprendere i tratti distintivi del modello più recente della Casa di Sant’Agata Bolognese.

I clienti Lamborghini provenienti dai Paesi di lingua tedesca e dai Paesi Bassi, in occasione del primo evento, sono stati invitati a Berlino. Il fascino industriale di una vecchia fabbrica nel quartiere di Oberschöneweide, sulle rive del fiume Sprea, ha sintetizzato in una perfetta cornice, la potenza del motore della Huracán Tecnica, derivante dalla STO.

Gli ospiti provenienti dall’Europa occidentale si sono invece ritrovati nella capitale britannica per partecipare alla presentazione nel distretto londinese di Greenwich: ambientazione moderna e lifestyle, con una visuale perfetta sul Tamigi e i grattacieli rivestiti in vetro di Canary Wharf sullo sfondo.

Il tour si è concluso a Milano, la capitale mondiale della moda. Un’ambientazione ideale per la presentazione, all’interno di una ex-area industriale a est del centro storico, con un tocco del fascino italiano che fa parte del carisma di Lamborghini, a cui i clienti italiani e del Sud Europa sono particolarmente affezionati.

Nel corso di tutti e tre gli eventi, i clienti hanno avuto l’opportunità di conoscere e toccare con mano la nuova vettura, oltre ad avere potuto esplorare l’ampia gamma di opzioni offerte dal programma Ad Personam. Verniciature speciali, cerchi, cuciture, materiali interni, elementi in fibra di carbonio e a contrasto, per una libertà espressiva massima in materia di personalizzazione. Il programma Ad Personam, infatti, mette a disposizione strumenti per creare vetture Lamborghini davvero uniche.

La Huracán Tecnica a trazione posteriore rappresenta l’evoluzione più recente della supersportiva con motore V10 di Lamborghini. Incarna i progressi tecnologici che sono stati fatti dal primo lancio della Huracán nel 2014. L’auto è stata progettata per raggiungere l’equilibrio perfetto tra un piacere di guida assoluto in pista ed una efficace dinamica del veicolo su strada, mantenendo al contempo un forte orientamento al lifestyle.

Sotto la scocca, la potenza è aumentata di 30 CV rispetto alla Huracán EVO, per un rapporto peso/potenza di soli 2,15 kg per CV. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,2 secondi e la reattività è la migliore di sempre grazie alla ricalibrazione e al miglioramento del sistema LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata).

Le numerose modifiche al design non sono puramente estetiche, ma hanno contribuito al miglioramento delle prestazioni aerodinamiche: rispetto alla Huracán EVO RWD, la Tecnica vanta un aumento della deportanza del 35% e una riduzione della resistenza del 20%.

La Lamborghini Huracán Tecnica può essere configurata e ordinata da subito. Le consegne sono programmate dall’inizio del 2023.