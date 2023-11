Lambretta a EICMA 2023: anteprima internazionale per “Elettra”

Lambretta svela in anteprima mondiale durante l’EICMA 2023, la sua visione e la sua proposta di mobilità elettrica: Elettra. Questo prototipo, destinato a entrare presto in produzione, si distingue per il suo stile, un perfetto connubio tra passato e futuro, mantenendo intatto il marchio distintivo che caratterizza Lambretta.

Il design di Elettra è fatto da linee nette e audaci nella parte anteriore, fuse con volumi posteriori più morbidi e arrotondati, un omaggio al design delle Lambrette degli anni ’50. Questo dialogo estetico tra passato e futuro è reso ancora più evidente dal profilo sinuoso e minimalista della sella, un tributo alla tradizione con un occhio rivolto all’innovazione che contraddistingue il marchio.

Il telaio e la ciclistica rimangono fedeli alla tradizione, con ruote generose da 12″ e una sospensione anteriore “a ruota tirata” con doppio ammortizzatore, mentre la sospensione posteriore è completamente rivisitata con un’unità ammortizzante posizionata in orizzontale sopra il motore e collegata al forcellone in alluminio.

L’innovazione è evidente anche nel manubrio, che nasconde le leve del freno, dando al classico scooter un tocco moderno. La strumentazione digitale integrata proietta Elettra in un nuovo mondo di comunicazione e interazione con il pilota, mentre il faro anteriore dal design unico aggiunge un ulteriore tocco di originalità. La parte posteriore del veicolo si solleva con un tocco del telecomando per fornire accesso al vano batteria, garantendo un servizio ottimale. Inoltre, la scocca posteriore offre spazio per un casco o oggetti personali.

Le prestazioni di Elettra mantengono la tradizione Lambretta con una velocità massima di circa 110 km/h, alimentata da una potenza continua e di picco di 4 kW e 11 kW rispettivamente, oltre a una coppia di 258 Nm. Questo è possibile grazie al suo motore a magneti permanenti (PMSM, Permanent Magnet Synchronous Motor), che offre prestazioni superiori, un rapporto peso/potenza ottimale, alta efficienza e affidabilità.

Elettra offre tre modalità di guida: Eco, Ride e Sport, che consentono un’autonomia di viaggio che varia da 127 km a una velocità costante di 40 km/h a oltre 60 km a una velocità costante di 80 km/h. La batteria al litio da 4,6 kWh si ricarica in circa 5 ore e 30 minuti con una presa domestica da 220V, riducendosi a 36 minuti con una ricarica rapida presso una stazione pubblica (fino all’80% di carica).

Le dimensioni complessive di Elettra sono ideali per la mobilità urbana, con un’altezza della sella di 780 mm e un peso di 135 kg, che rientrano nei parametri standard del settore.

La gamma Lambretta comprende anche la serie X con X125 e X300, la serie V-Special e la G-Special, accanto alla nuova e affascinante Elettra.