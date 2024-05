Lancia pronta a tornare in Spagna con oltre 10 showroom

La squadra Lancia e il CEO del marchio hanno incontrato per la prima volta gli investitori dedicati della Spagna, l’altro paese europeo che, dopo Belgio, Lussemburgo e Olanda, inaugurerà il ritorno in Europa del marchio, attraverso introducendo la Nuova Lancia Ypsilon sul mercato.

Lancia entra in Europa con inizialmente una rete di oltre 70 nuovi concessionari in altrettante grandi città, nelle quali risiedono i futuri clienti del marchio. Un ruolo chiave nel processo di internazionalizzazione di Lancia è giocato dal nuovo modello distributivo del marchio, efficiente e innovativo, con il 50% delle vendite online e un numero selezionato di rivenditori

Altrettanto cruciale è il ruolo della rinnovata forza vendita Lancia, risultato di un processo di selezione e formazione con quattro principali valori fondanti: cura per i dettagli, capacità di anticipare i bisogni del cliente, servizio premium offerto per l’intero customer journey e continua attenzione al feedback del cliente. Il tutto nell’ottica di rendere ancora più centrale il ruolo del venditore della concessionaria come prima interfaccia verso il cliente finale e con l’obiettivo di garantire un’esperienza di acquisto premium ed immersiva, sia on line che off line.

La rete distributiva Lancia in Spagna sarà composta da oltre 10 showroom operativi per il lancio della Nuova Ypsilon.

“Stiamo proseguendo a passo spedito nel cammino verso il ritorno di Lancia in Europa e per diventare un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo. L’incontro con gli investitori dedicati spagnoli è stato l’occasione per condividere il piano strategico del marchio e il piano di ritorno di Lancia nel paese. Dopo la Spagna, Lancia entrerà in Francia e, nel 2025, in Germania. Siamo pronti!” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.