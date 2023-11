Lancia Pu+Ra HPE inaugura le nuove concessionarie italiane

Il recente tour italiano di Lancia Pu+Ra HPE è giunto alla sua conclusione presso la concessionaria Denicar di Milano. Questo tour rappresenta il manifesto del marchio per la prossima decade ed è stato un affascinante viaggio attraverso sei regioni, da Nord a Sud, con un totale di 13 tappe in 11 città. Più di 4.000 invitati, tra cui clienti storici di Lancia, autorità pubbliche e private, manager di aziende locali e appassionati del marchio italiano, hanno partecipato a questo straordinario evento.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha sottolineato l’importanza dell’Italia come terreno naturale per il marchio, definendola come il punto di partenza per il rinascimento del marchio. Il roadshow ha segnato l’apertura dei migliori showroom italiani con la nuova Corporate Identity di Lancia. Questi spazi dedicati rappresentano appieno i valori del marchio e rappresentano un passo fondamentale per rendere Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo.

Raffaele Russo, Managing Director di Lancia Italia, ha espresso il suo orgoglio per il lavoro svolto insieme alla squadra Lancia e ai concessionari nazionali. Ha ringraziato non solo per il successo del tour italiano di Lancia Pu+Ra HPE, ma anche per l’impegno costante nel plasmare il futuro di Lancia.

Gli incontri hanno rappresentato momenti di entusiasmo ed esclusività, dove una selezionata platea di ospiti ha avuto l’opportunità di ammirare la Lancia Pu+Ra HPE, una straordinaria concept car completamente elettrica che incarna la visione del marchio in termini di design, comfort interno, sostenibilità, elettrificazione e tecnologia senza sforzo. Inoltre, i 13 showroom coinvolti nell’iniziativa hanno già abbracciato la nuova Corporate Identity, trasformandosi in eleganti spazi concepiti per il benessere di chi li visita, con un tocco di stile italiano. Entro la fine del 2023, sono previsti ulteriori 100 concessionari in Italia completamente rinnovati, mentre all’inizio del 2024 sarà avviata l’implementazione della nuova Corporate Identity all’estero, in parallelo con il lancio della nuova Ypsilon previsto per la metà del 2024.