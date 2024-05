Lancia torna ai rally dopo oltre 30 anni con la nuova Ypsilon Rally 4 HF

Lancia svela in anteprima la Lancia Ypsilon Rally 4 HF, vettura che segna il ritorno nei rally del marchio. La Lancia Ypsilon Rally 4 HF è alimentata con una motorizzazione da un motore 1,2 litri turbo 3 cilindri con 212 CV, cambio manuale a 5 marce e differenziale autobloccante meccanico.

Sulla Lancia Ypsilon Rally 4, oltre al logo HF, tornerà a svettare anche il logo “LANCIA CORSE HF”, la leggendaria firma delle vetture da corsa. Il marchio Lancia si è ispirato allo storico logo, reinterpretato ora in chiave contemporanea per guardare al futuro, coerentemente con il piano di rinascimento del marchio. Il lettering della parola CORSE viene ora espresso con un font creato ad hoc. La grafica del logo, con carattere obliquo, vuole esprimere il concetto della velocità, tipico del mondo delle corse creando una coerenza stilistica con la forma del logo HF. Anche i colori, bianco e nero, riprendono quelli originali. Il logo potrà essere utilizzato sia in una declinazione orizzontale che verticale.

Insieme alla Ypsilon da rally, Lancia ha mostrato in anteprima la nuova Ypsilon HF, ovvero la versione ad alte prestazioni della piccola torinese. Anche lei arriverà nel 2025, precisamente a maggio, e sarà spinta da un motore 100% elettrico con ben 240 CV di potenza. Sarà caratterizzata da un assetto ribassato, una carreggiata allargata e da forme aggressive e muscolose, ispirate alle iconiche vetture più radicali che hanno fatto la storia del marchio, con forme e design al servizio della resa prestazionale. La vettura farà il suo debutto sul mercato a maggio 2025. Dopo Lancia Ypsilon HF, anche la Gamma e la Delta disporranno di una versione HF.