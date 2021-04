Land Rover: al Defender il titolo di “World Car Design of the Year”

La Land Rover Defender è stata insignita del titolo “World Car Design of the year” agli “Annual World Car Awards 2021”. Per la terza volta, Land Rover si è aggiudicata l’ambito premio per il design, dopo le due precedenti vittorie della Range Rover Velar (2018) e della Range Rover Evoque (2012), e si tratta solo dell’ultimo premio in ordine di tempo, conferito alla robusta 4×4.

La nuova Defender resta fedele allo spirito pionieristico sinonimo di Land Rover negli ultimi 70 anni, e ridefinisce l’avventura del 21° secolo. Iconica per nome, forme e capacità, è disponibile in diverse versioni ed è personalizzabile in base al proprio stile di vita grazie a ben quattro Accessory Pack.

Il World Car Design of the Year premia l’automobile nuova più notevole degli ultimi 12 mesi e viene assegnato ai veicoli che hanno dimostrato i più alti standard di innovazione tecnica e un design che valica i confini stabiliti.

Il Professor Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer, Jaguar Land Rover ha dichiarato: “La nuova Defender è ispirata dal passato senza esserne prigioniera, e siamo felici che sia stata onorata con questo riconoscimento. Abbiamo creato la Defender del 21° secolo con la visione di ampliare i confini della sua tecnologia e del design, mantenendone intatto il DNA e la capacità in off-road. Il risultato è un’irresistibile 4×4 che esercita un forte richiamo emotivo sui clienti.”

Quest’anno, tutte le concorrenti nelle altre quattro categorie erano eleggibili per il premio World Car Design of the Year. Un gruppo formato da sette esperti di design automobilistico, ha esaminato le concorrenti, stilando una shortlist destinata al voto dei giudici, 93 giornalisti internazionali che componevano il gruppo della giuria.

Il profilo inconfondibile identifica istantaneamente la Defender, con gli sbalzi ridotti che garantiscono angoli ottimali di attacco e di uscita. Gli stilisti Land Rover hanno reimmaginato i tratti distintivi familiari della Defender del ventunesimo secolo, dando alla nuova 4×4 un deciso aspetto verticale con vetri alpini nel tetto e conservando il portellone incernierato lateralmente con ruota di scorta esterna, così riconoscibile nell’originale.

La personalità essenziale della Defender originale è stata ripresa negli interni, dove sono a vista elementi strutturali e componenti generalmente nascosti, a sottolinearne la semplicità e la praticità. La Defender 110 offre configurazioni a cinque, sei o 5+2 posti, mentre la 90 può ospitare fino a sei persone in un veicolo che ha le dimensioni di una due volumi compatta per famiglia.

La gamma di capacità della Defender alza l’asticella in termini di robustezza in off-road e comfort su strada. La robusta piattaforma D7x di Land Rover – la struttura più rigida mai realizzata dal brand – supporta le tecnologie all-terrain più avanzate e motorizzazioni allo stato dell’arte per offrire capacità inarrestabili. La curatissima maneggevolezza rende la guida gratificante ed offre un comfort di prima classe su ogni superficie; gli esperti Euro NCAP hanno assegnato alla Defender la valutazione massima di cinque stelle.

Una selezione di avanzati propulsori Ingenium benzina e diesel assicura alla Defender potenza, controllo ed efficienza in ogni ambiente, mentre la versione PHEV offre un’autonomia in modalità elettrica che arriva a 43 km. Inoltre, la nuova Defender V8 da 525 CV abbina le capacità Land Rover a prestazioni incredibili, con speciali regolazioni dello chassis per una guida ancor più coinvolgente.