Land Rover arricchisce la famiglia Defender: fino a 8 posti con la nuova “130”

Affiancando le acclamate Defender 90 e Defender 110, la Defender 130 aggiunge un’altra dimensione alla famiglia di veicoli all-terrain, ed offre opportunità di avventura fino ad otto adulti, su tre file di sedili full-size.

Come le Defender 90 e 110, la nuova versione 130 prende il nome dalla famiglia originale Defender, ispirata al modello più lungo della gamma. Consente di trasportare senza problemi fino ad otto persone su qualsiasi terreno ed è la dimostrazione definitiva della vastità di talenti della Defender grazie alla scocca allungata che ora arriva ad una lunghezza massima di 5.358 mm.

L’iconica silhouette di Defender è stata estesa posteriormente di 340 mm per offrire un maggiore spazio interno su tutte e tre le file, senza compromettere le sue impareggiabili capacità su tutti i terreni.

Con un inconfondibile look di famiglia, la Defender 130 presenta uno sbalzo posteriore pronunciato, che offre uno spazio interno ancora maggiore, alla terza fila di sedili e nell’area di carico.

Il profilo elegante è sottolineato dalla nuova opzione di colore Sedona Red- esclusiva per la 130, che aggiunge ancor più profondità e sofisticazione al design, mentre tutti i modelli sono dotati di serie di un tetto panoramico, con un secondo sunroof sopra la terza fila che caratterizza tutte le Defender 130.

Per conservare il caratteristico design posteriore della Defender, gli ingegneri Land Rover le hanno conferito un sottile rastrematura che ne massimizza anche le inimitabili capacità all-terrain che i clienti si aspettano, grazie ad un angolo di uscita di 28.5 gradi

All’interno Land Rover introduce opzioni di colore e materiali migliorate per i clienti che cercano un’esperienza ancora più raffinata, bilanciata perfettamente con il carattere duro e robusto e più spazio interno che mai.

Gli ingegneri Land Rover hanno creato uno spazio interno impressionante riducendo efficacemente i componenti interni alla carrozzeria e massimizzando la quantità di spazio utilizzabile, senza la necessità di aumentare l’impronta su strada.

Il retro, elegantemente esteso, crea spazio senza compromessi per la terza fila di sedili, con una larghezza sufficiente ad accogliere tre adulti, mentre il profilo familiare della Defender garantisce generoso spazio in tutte e tre le file. Tocchi supplementari garantiscono un’esperienza comoda al passeggero di terza fila, inclusi sedili riscaldati, braccioli imbottiti, comodi portaoggetti e prese USB-C per caricare i dispositivi in movimento.

Anteriormente, la Defender 130 è dotata di serie di un touchscreen Pivi Pro da 11,4 pollici, presentato su Defender 90 e 110, che consente un maggiore controllo delle funzioni principali del veicolo tramite un display nitido e intuitivo. L’interfaccia in vetro curvato, offre funzionalità rapide e all’avanguardia ed è reattiva non appena il veicolo viene avviato, vanta una semplice struttura del menu ed aggiornamenti Software Over The Air. Il guidatore può personalizzare il layout a tre pannelli in base alle proprie preferenze e alle funzioni più utilizzate. Il sistema intelligente è in grado di apprendere le abitudini e si adatterà di conseguenza, ad esempio, suggerendo il percorso migliore all’inizio di un tragitto conosciuto e riducendo il numero di istruzioni audio delle guida vocale, in caso di spostamenti in un ambiente familiare.

Defender 130 è disponibile con una scelta potente ed efficiente di propulsori elettrificati, inclusi i benzina a sei cilindri P400 mild-hybrid Ingenium e i diesel a sei cilindri D250 e D300 Ingenium.

La tecnologia MHEV (Mild-Hybrid Electric Vehicle) è alla base dei propulsori Ingenium a sei cilindri di Land Rover, fornendo reattività senza soluzione di continuità e una maggiore economia di carburante. Utilizza un generatore di avviamento integrato a cinghia (BiSG) a 48 V che raccoglie l’energia normalmente persa in frenata e decelerazione, che viene immagazzinata e utilizzata in seguito durante il viaggio, rendendo anche il sistema di arresto più rapido ed efficiente.