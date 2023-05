Land Rover Classic e Kilchoman Distillery lanciano la Classic Defender Works V8 Islay Edition

La Kilchoman Distillery e Land Rover Classic si sono unite per celebrare il lancio del loro ultimo veicolo di lusso da collezione, la Classic Defender Works V8 Islay Edition. La distilleria sta creando un nuovo whisky in edizione limitata di 639 bottiglie per commemorare la partnership.

La Works V8 Islay Edition, limitata a soli 30 veicoli, si ispira alla Serie IIa di proprietà di Spencer Wilks, co-fondatore di Land Rover, e presenta diversi riferimenti all’Isola di Islay. Tra questi, un vassoio rimovibile nel ripostiglio centrale, realizzato con legno delle originali botti di whisky della Kilchoman Distillery. Ogni vassoio è unico e presenta un disco di legno che replica l’estremità di una botte di whisky e la scritta a stencil della distilleria.

La Kilchoman Distillery ha un legame familiare con Land Rover, in quanto Spencer Wilks, uno dei fondatori di Land Rover, era il nonno della co-creatrice della distilleria, Kathy Wills. Il whisky ‘639’ è stato selezionato personalmente da Kathy e suo marito Anthony e rappresenta una combinazione di botti di bourbon e barilotti di sherry. Questo whisky in edizione limitata riflette la profondità del legame di Land Rover con Islay, ed è stato prodotto in soli 639 esemplari, in omaggio all’immatricolazione della Serie IIa originale di Spencer Wilks, un veicolo della Land Rover Classic Collection.

La Land Rover originale nacque nella tenuta ‘Laggan’ di Wilks sull’isola di Islay, dove fu visto per la prima volta da un guardiacaccia locale che esclamò: “Questa dev’essere proprio una Land-Rover, sir!” Il nome rimase, e quel prototipo preparò la strada al lancio della Land Rover Serie I.