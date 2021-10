LaRicercaFaStrada: Mercedes-Benz Italia insieme ad AIRC contro il tumore al seno

#LaRicercaFaStrada è il messaggio di Mercedes-Benz Italia a sostegno della campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno promossa da AIRC e che si svolge nel mese di ottobre. Una nuova occasione per offrire il proprio contributo, oltre la vocazione commerciale, con iniziative concrete sul territorio. Dal 25 al 30 ottobre, infatti, Mercedes-Benz Italia devolverà a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro 1 euro per ogni chilometro percorso a bordo delle proprie vetture e van nel corso dei test drive effettuati presso i dealer aderenti all’iniziativa. A sostegno di questa originale raccolta fondi, una campagna declinata attraverso le principali emittenti nazionali che vede la partecipazione su Sky dell’attrice italiana Lodovica Comello.

“Abbiamo voluto dare il nostro contributo a sostegno di una battaglia lunga e impegnativa”, ha dichiarato Radek Jelinek, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia. “È una strada che tantissime donne e ricercatrici percorrono giorno dopo giorno, passo dopo passo, con l’obiettivo di ritrovare una vita piena, consapevole e serena. Siamo orgogliosi di scendere in campo a fianco di Fondazione AIRC perché, come sottolinea anche lo slogan scelto per la campagna, è solo insieme, unendo le forze, che la ricerca si fa strada.”

La ricerca in questo campo ha fatto grandi progressi, portando all’87% la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi, ma è urgente trovare nuove cure per chi deve affrontare le forme più aggressive. Una sfida difficilissima, che AIRC ha voluto rappresentare visivamente con un nastro rosa incompleto, da colorare interamente con l’impegno di tutti: delle donne attraverso la prevenzione, dei ricercatori con il loro lavoro e dei sostenitori, che con le loro donazioni permettono alla ricerca di non fermarsi mai.