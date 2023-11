Laura Pausini: da oggi in radio il nuovo singolo “Zero”

Dopo il notevole successo di DURARE / DURAR, brano che ha anticipato l’uscita in tutto il globo del recente album di inediti ANIME PARALLELE / ALMAS PARALELAS, lanciato da Warner Music lo scorso 27 ottobre e che ha conquistato le vette della classifica FIMI/GFK, la rinomata artista Laura Pausini ritorna sulle frequenze radiofoniche con il suo ultimo singolo, ZERO.

ZERO, estratto da ANIME PARALLELE, si presenta come un inno liberatorio di una donna consapevole delle proprie esigenze. Una donna che fa la scelta di amarsi e non accontentarsi più, sfidando la paura di affrontare l’ignoto attraverso nuove emozioni ed esperienze profonde. La traccia, della durata di 3 minuti e 21 secondi, è sostenuta da una ritmica pop-dance robusta ed esplosiva, in perfetta sintonia con il messaggio travolgente che trasmette, poiché nelle emozioni non esistono mezze misure e “un secondo sprecato è un secondo perso”.

“Zero è un brano che mi ha infuso una carica che non provavo da tempo. Ritengo che la paura non debba ostacolare la voglia di sperimentare ‘emozioni diverse da zero’, e dopo trent’anni sento ancora il bisogno di cercare il brivido. ‘L’infinito non mi basta’, canto in questa canzone, perché è così: accontentarsi non è nel mio stile, non fa parte di me, della mia vita, della mia musica”, racconta Laura Pausini, onorata come LATIN RECORDING ACADEMY PERSON OF THE YEAR™ per l’anno 2023.

ZERO, composto da Federica Abbate, Francesco Catitti, Alessandro La Cava e Cheope e prodotto da Simon Says, sarà incluso nella lista delle canzoni del Laura Pausini World Tour 2023/2024, organizzato e prodotto da Friends&Partners. Questo tour prende il via in Italia a dicembre, per poi portare l’artista a esibirsi nelle arene più prestigiose d’Europa, America Latina e Stati Uniti.