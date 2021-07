Lavinia: la signature bag The Bridge

Il raffinato estro di una donna cosmopolita emerge nella linea Lavinia che The Bridge firma per la stagione FW21 e in particolare nella deliziosa tracollina in pelle e tessuto.

Nelle geometrie di ispirazione kilim si ritrovano i colori di un caleidoscopio che sembra riflettere e mescolare i colori autunnali della campagna Toscana sulla quale spicca la chiusura in metallo dorato che reinterpreta il marchio originale dei primi anni settanta.

Casual e chic, Lavinia è la compagna ideale del dailywear del prossimo autunno. La saddle bag, un grande classico firmato The Bridge, dalle linee sinuose e capienti, oltre alla versione carryover in pelle marrone ton-sur-ton, viene proposta per la FW con una lavorazione geometrica dal sapore etnico sulla patta, e con abbinamenti di colore sofisticati e chic, per un colorblock in peino stile The Bridge