Laxus annuncia i listini del nuovo RX

Lexus, leader da 17 anni nel campo dell’elettrificazione nel mercato premium, annuncia ufficialmente il lancio sul mercato italiano di Lexus RX.

Lexus ha effettuato una completa riprogettazione del grande SUV di lusso RX, basandosi sul vasto heritage del modello e superando nuovi confini di design e tecnologia per aumentare l’ampiezza delle sue capacità e la sua attrattiva per una base di clienti ancora più vasta.

Per il Nuovo RX è stato sviluppato il nuovo linguaggio di design, “Next Chapter“ che comprende un nuovo “corpo a clessidra”, ottenuto integrando il concetto di griglia a clessidra nell’intera parte anteriore del veicolo. Il team RX si è inoltre ispirato al ricco heritage di design del modello per produrre un‘auto immediatamente riconoscibile come un RX, ma con un carattere più dinamico, elegante e sicuro.

All’interno, l‘abitacolo “Tazuna” costruito intorno al guidatore si concentra sul controllo diretto e intuitivo del veicolo, secondo il principio “mani sul volante, occhi sulla strada”. Migliora anche l’esperienza di guida, grazie a un layout intuitivo e pulito, arricchito dal nuovo sistema multimediale Lexus Link con l‘assistente di bordo “Hey Lexus”, un touchscreen da 14 pollici e funzioni remote accessibili tramite l‘applicazione per smartphone Lexus Link.

Il nuovo RX è disponibile in Italia con una gamma di tre diversi propulsori elettrificati. Al centro dell‘offerta troviamo RX 450h+ Plug-in Hybrid il primo RX ad adottare la tecnologia ibrida plug-in di Lexus.

È dotato di un motore ibrido da 2,5 litri a ciclo Atkinson a quattro cilindri e di una batteria ricaricabile agli ioni di litio con una capacità di 18,1 kWh. Un motore elettrico posteriore aggiuntivo consente alla RX di avere l’E-Four, la trazione integrale. La potenza totale è di 309 CV, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi.

Le dimensioni e la capacità della batteria e il know-how del Marchio in materia di elettrificazione si combinano per offrire consumi ed emissioni significativamente inferiori. Le emissioni target di CO2 di Lexus (ciclo combinato WLTP) sono inferiori a 26 g/km con un consumo di carburante inferiore a 1,2 l/100 km. Si prevede un’autonomia in ev di oltre 65 chilometri, con possibilità di guida completamente elettrica a velocità fino a 130 km/h.

Il nuovo RX 350h Premium Hybrid si caratterizza per la maggiore fluidità ed efficienza del suo sistema full hybrid di quarta generazione. Questa trasmissione a benzina da 2,5 litri fornisce 250 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi, prestazioni paragonabili alla precedente RX 450h, producendo allo stesso tempo minori emissioni.

Beneficia dello stesso programma di miglioramenti dei componenti ibridi presenti nella RX 450h+, incluso un nuovo cambio ibrido con un design più compatto, peso più leggero (riduzione di massa del ~ 22%), minori perdite di attrito e una riduzione del volume (~ 9%), con PCU più efficiente. È dotato di serie della trazione integrale elettrica e-Four. RX 350h è una valida alternativa ai modelli della concorrenza alimentati da motori di piccola cilindrata e ideale per i clienti che privilegiano il comfort e l’efficienza.

E per i clienti alla ricerca di prestazioni più esaltanti, Lexus introduce l‘RX 500h, il suo primo Hybrid Turbo ad alte prestazioni con cambio automatico a 6 velocità e dotato del sistema di controllo della forza motrice DIRECT4.

Utilizza un’architettura ibrida parallela completamente nuova che regala delle unicità per Lexus. Un motore turbo benzina da 2,4 litri e cambio a sei velocità, motore anteriore integrato e unità di controllo della potenza, batteria ibrida e un compatto motore elettrico posteriore da 76 kW. La potenza totale del sistema è di 371 CV/273 kW con 550 Nm di coppia, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi.

I prezzi di listino della gamma RX partiranno da 80.000€ per RX 350h Premium Hybrid fino a 99.000€ per RX 500h Hybrid Turbo. In caso di permuta o rottamazione, tali cifre sono scontate di 8 mila euro grazie al bonus Lexus.