Layla Cosmetics: la cosmesi Made in Milano dal 1936

In Italia, a Milano, esiste un’azienda che crea cosmetici dal 1936, producendoli nella stessa sede sin dal 1952, in via dei Pestagalli 21.

Il fondatore di Layla Cosmetics, Emanuele Rossetti, importò dagli Stati Uniti la consapevolezza di un trend e, soprattutto, la conoscenza delle basi per una produzione artigianale di smalti. Layla da allora divenne il marchio dello smalto per unghie in Italia ed ancora oggi è sinonimo di qualità e innovazione, simbolo di una produzione artigianale che ha fatto del nostro Paese un punto di riferimento nel mondo.

Una tradizione d’impresa, oggi più che mai evoluta ed eclettica, che a partire dal 1975 venne proseguita da Emma Rossetti, la figlia del fondatore che ampliò la gamma del brand al make up, e che oggi conta sull’energia esplosiva di Babila Spagnolo, terza generazione di una famiglia che ha portato e porta nelle case degli italiani il colore e la gioia di vivere di un brand estremamente amato. Imprenditrice, art director e anima del brand, Babila sta innovando il linguaggio di un intero settore , con irriverenza e ironia, con l’intelligenza propria delle donne che sanno fare la differenza. Babila Spagnolo è accompagnata in questa straordinaria esperienza imprenditoriale da Alessandro Di Fuccia che, da responsabile ricerca e sviluppo del brand, rappresenta uno dei massimi esperti italiani di ricerca in ambito cosmetologico.

La vicinanza al brand di best friends maschili come Rocco Siffredi e Fedez è solo un esempio di come Babila Spagnolo intende la comunicazione. Quanto la partecipazione in partnership al grande evento “9 muse”, dedicato ai super poteri femminili, o lo stesso linguaggio dei social di Layla, improntato al coaching ed al divertimento, alla leggerezza ed alla spensieratezza proprie di un settore spesso conservatore.

Layla, leader nella produzione dello smalto semipermanente, è oggi presente sul mercato con più di 2500 referenze prodotte artigianalmente nei suoi laboratori Milanesi ed è riconosciuta da milioni di clienti fidelizzati per la cura del suo prodotto. Distribuita in più di 3.500 prestigiosi punti vendita retail e professionali, Layla ha anche un flagship store in Via Larga 2 a Milano, un vero e proprio head quarter della bellezza, ed uno shop online che presenta in anteprima le novità del brand e l’intero range delle proposte.