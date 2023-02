LAZZA: un nuovo record con “SIRIO”

Non è bastato eguagliare il record di Vasco Rossi di permanenza al n.1 della chart FIMI/GfK la scorsa settimana: con SIRIO (Island Records) LAZZA conquista per la ventesima settimana dalla release la vetta della classifica degli album più venduti in Italia, stabilendo un record assoluto e spostando ancora più in alto l’asticella per la musica italiana e non solo.

Un disco acclamato da pubblico e critica, che a quasi un anno dalla release brilla ancora potentissimo: forte degli oltre 800 MLN di stream macinati online e del Quinto Platino appena ottenuto, SIRIO è più vivo che mai, promettendo di regalare ancora tante sorprese ai suoi ascoltatori, a partire dall’ultima bomba sganciata sul palco dell’Ariston, CENERE. Secondo posto alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, con oltre 20M di stream complessivi, CENERE continua ad infuocare le chart nazionali e non, al primo posto dei singoli FIMI/GfK, stabile al n.1 delle classifiche di Spotify e Apple Music, subito balzato al secondo posto della Top Songs Debut Global di Spotify nelle prime 72 ore dall’uscita, nonché unico brano sanremese entrato nella Top 50 Global di Spotify.

Cresce sempre più l’attesa per poter ascoltare ancora una volta l’album dei record dal vivo e LAZZA è pronto a scatenare il panico da aprile con il suo OUVER-TOUR, prodotto da Vivo Concerti e Next Show e già completamente sold out nei principali palazzi dello sport di Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, con tappa anche all’Arena di Verona in apertura della stagione dei concerti. Il viaggio live dell’artista del roster Me Next proseguirà infiammando le arene estive da giugno a settembre con l’OUVERTOUR SUMMER 2023 che culminerà con lo speciale evento unico dell’8 settembre all’Ippodromo SNAI San Siro.