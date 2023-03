Le app di BMW e MINI superano i 10 milioni di utenti attivi

Le app My BMW e MINI sono state create come interfacce universali tra i clienti, i loro veicoli e i marchi BMW e MINI. Attualmente, più di dieci milioni di automobilisti le utilizzano e decine di migliaia di utenti gli hanno assegnato un punteggio di 5 stelle nell’App Store di Apple.

Con queste app, i conducenti possono tenersi aggiornati sullo stato del proprio veicolo in ogni momento e anche bloccare e sbloccare le portiere, attivare il climatizzatore/ventilazione o, a seconda dell’equipaggiamento del veicolo, visualizzare i dintorni e gli interni del veicolo utilizzando la visualizzazione 3D remota. Inoltre, è possibile inviare indirizzi di destinazione dall’app al sistema di navigazione del veicolo e gestire servizi di terze parti come Amazon Alexa.

Le app offrono anche una serie di funzioni utili per i veicoli elettrificati. I clienti possono ottenere informazioni in tempo reale sullo stato di carica e sull’autonomia elettrica e ricevere notifiche push durante la carica al raggiungimento della carica target della batteria e per eventuali irregolarità. In Europa, il contratto di ricarica BMW o MINI del cliente può essere memorizzato nelle app, consentendo l’autenticazione digitale tramite app in oltre 400.000 punti di ricarica in tutta Europa. La fatturazione avviene comodamente ogni mese utilizzando i mezzi di pagamento memorizzati tramite BMW/MINI Charging.

Un’altra caratteristica fondamentale di entrambe le app è la gestione delle esigenze di assistenza e manutenzione del veicolo. Quando il veicolo del cliente deve essere sottoposto a manutenzione, riceve una notifica push e può fissare un appuntamento direttamente nell’app. L’intero processo di assistenza è supportato dall’app con check-in, video dell’assistenza, monitoraggio dello stato e pagamento.

La scheda “Esplora” offre contenuti interessanti sui marchi, i prodotti e i servizi BMW e MINI, compresi utili video di istruzioni. Una caratteristica speciale di entrambe le app è la modalità demo. Offre una selezione di veicoli dimostrativi in modo che gli utenti possano scoprire le funzionalità delle app senza possedere un veicolo proprio.

I clienti BMW e MINI possono anche accedere alle informazioni sullo stato del veicolo e sull’autonomia tramite la relativa app sull’Apple Watch. In combinazione con la BMW Digital Key Plus e a seconda dell’equipaggiamento della vettura, l’app “My BMW” può eseguire manovre salvate in precedenza e di parcheggio automatico da una distanza massima di circa sei metri.