Le batterie Kreisel Electric alimenteranno le RaceBird della E1 Series

Le barche elettriche RaceBird, di cui da poco sono stati presentati i rendering della prima unità, si alzeranno sopra il livello dell’acqua, con il minimo attrito e la massima efficienza energetica, grazie all’innovativa tecnologia “hydrofoil”. Con un massimo di 150 kW di potenza e una capacità della batteria di ben 35 kWh, la soluzione su misura di Kreisel per le RaceBird consentirà quindi di ottenere un’accelerazione rapida e una maggiore autonomia tra una ricarica e l’altra.

L’avanzata tecnologia customizzabile dei moduli delle batterie agli ioni di litio permette a Kreisel di essere all’avanguardia nel settore delle batterie per veicoli elettrici, grazie al raggiungimento di tempi di sviluppo del prodotto ridotti, mantenendo al tempo stesso i più elevati standard di sicurezza, qualità e prestazioni. La tecnologia di raffreddamento a immersione, coperta da brevetto, ha reso il brand Kreisel il nuovo indiscusso punto di riferimento del mercato, in grado di garantire alle RaceBird una potenza elevata e costante.

La tecnologia di Kreisel, che ha reso l’azienda leader del settore, viene applicata nei campi del motorsport e della nautica da diporto. Kreisel è stata senza dubbio apripista nelle innovazioni elettriche come fornitore esclusivo dei propulsori di FIA World RX1 e Racing Kit, oltre ad aiutare a sviluppare il sistema di propulsione per molti altri prodotti nautici.

Lavorando insieme ai pionieri del settore, Kreisel Electric è in prima linea nel passaggio all’elettrico sia nel settore marittimo sia in quello automobilistico.

“E1 e Kreisel condividono l’aspirazione di rendere elettriche le imbarcazioni da diporto del futuro e questo è il motivo per cui abbiamo scelto questa azienda come partner ufficiale per le batterie del campionato – ha dichiarato Rodi Basso, Co-Fondatore e CEO di E1 – . L’elettrificazione ha un ruolo vitale da svolgere nella decarbonizzazione di oceani, mari e fiumi e la tecnologia all’avanguardia delle batterie Kreisel ci consentirà di portare a termine la nostra missione di rivoluzionare la mobilità marina. Come ingegnere sono molto felice di lavorare fianco a fianco con i leader nel settore di riferimento per fornire un’imbarcazione elettrica e spingere i confini delle prestazioni”.

“Siamo molto orgogliosi che siano le nostre batterie ad alte prestazioni a fornire energia al campionato E1 – il commento di Markus Kreisel, CEO di Kreisel Electric. La collaborazione con E1 ci consente di mostrare l’incredibile potenza che le batterie Kreisel possono fornire. Poiché l’elettrificazione delle auto e del traffico commerciale è il nuovo standard, ora dobbiamo compiere i prossimi passi verso soluzioni marine sostenibili. La conformità alle norme marine DNV-GL, che caratterizza tutte le nostre batterie, ci consente di spingere il campo di applicazione ben oltre quanto appariva possibile.”