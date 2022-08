Le Chameau-Pontus: lo stivale per gli amanti del mare firmato Michelin

Quando si va in barca a vela, l’abbigliamento tecnico è essenziale per rimanere asciutti e ridurre il rischio di cadute e scivolate; gli accessori sono di fondamentale importanza e tra questi, scegliere lo stivale da vela giusto è alla base per una buona uscita in barca. Un elemento che non possiamo non guardare in uno stivale da sailing è la suola. La struttura dei tasselli, il materiale e persino il colore della gomma non sono dettagli che possono essere lasciati al caso.

La suola del nuovissimo stivale da vela Pontus è stata progettata in esclusiva da Michelin Soles per Le Chameau. Pontus ha tutte le carte in regola per essere lo stivale ideale per la barca a vela. Aderenza, durabilità e supporto sono le parole chiavi di questo modello.

La suola è stata realizzata ispirandosi agli pneumatici Michelin e i tasselli sono stati abilmente progettati per conferire un grip ed una stabilità ottimali, fornendo il miglior supporto possibile ai piedi quando si è a largo in movimento. La gomma è naturalmente in tonalità chiara per non lasciare alcun segno in caso di movimenti bruschi mentre la tomaia è in pelle nabuck a pieno fiore, rendendo questa calzatura resistente all’abrasione e oleo-repellente nelle condizioni più estreme. Un’ulteriore sicurezza è conferita dai bordi degli stivali composti da ben quattro strati di plastica riciclata ottenuta dai rifiuti raccolti dagli oceani, ulteriore prova della cura posta dal brand inglese nella realizzazione di Pontus, destinato ad essere un punto di riferimento nell’abbigliamento da vela.

Per questo Le Chameau, azienda leader nella produzione di stivali per ogni attività ed occasione, dalla terra al mare, si è affidata a Michelin che oltre ad essere conosciuta come fornitore di pneumatici, oggi, con l’aiuto del licenziatario JV International, Michelin è fortemente presente anche nel settore calzaturiero, fornendo le migliori suole performanti in più di 12 segmenti, dagli sport outdoor alla corsa, dal work & safety agli scarponi militari.