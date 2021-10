Le Perle del Nord: prima volta per MSC nel nord Europa in inverno

Sulla scia del successo della stagione estiva nel Nord Europa, e in risposta alla continua richiesta da parte degli ospiti, MSC Crociere introduce, per la prima volta anche durante l’ inverno, un itinerario in cima al continente.

Dal 14 novembre MSC Magnifica offrirà crociere di 8 giorni alla scoperta di 5 delle città più suggestive del Nord Europa, le Perle del Nord. La nave farà tappa ad Amburgo, in Germania, a IJmuiden/Amsterdam in Olanda, a Zeebrugge da dove sarà possibile raggiungere Bruges o Brussel in belgio, Le Havre in Francia, con possibilità di visitare la Parigi e infine Southampton in Gran Bretagna da dove sarà possibile recarsi per visitare la cosmopolita Londra. Le soste in porto dureranno fino a 12 ore dando così la possibilità agli ospiti di godere appieno delle escursioni a terra. Sarà possibile imbarcarsi in tutti questi porti grazie a voli internazionali ben collegati con ognuno di essi.

L’inverno è uno dei periodi migliori dell’anno per visitare il Nord Europa: le città non sono molto affollate di turisti, le festività natalizie portano decorazioni festive e mercatini di Natale che creano un’atmosfera magica e molti dei paesaggi si trasformano in meraviglie invernali! Questa è anche un’opportunità unica per visitare alcune delle capitali europee in un solo viaggio.

Sarà possibile prenotare la crociera a partire da oggi, 6 ottobre.

Ecco, in breve, le Perle del Nord:

Amburgo, in Germania, è rinomata per i suoi eleganti viali, gli edifici signorili e i parchi verde smeraldo. A novembre e dicembre è possibile godere di uno dei 30 mercatini di Natale della città sorseggiando un vin brulé o sgranocchiando caldarroste! Da Amburgo è possibile visitare la magnifica città anseatica di Lubecca – Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO o Lüneburg – la “Città dell’oro bianco” con i suoi numerosi edifici storici riccamente decorati e piccoli vicoli acciottolati.

Amsterdam è l’affascinante città dei canali e dei ponti con una splendida architettura del XVI secolo. Le famose attrazioni includono la casa di Anna Frank, il Museo Van Gogh. Per gli amanti del cibo è possibile visitare la famosa città di Gouda, celebre in tutto il mondo per il suo delizioso formaggio cremoso, ma anche per gli stroopwafel, waffle allo sciroppo. Per coloro che desiderano uscire dalla città, invece, sarà possibile visitare il villaggio dei mulini a vento di Zaanse Schans, dove la maggior parte delle case sono in legno e sfoggiano graziose facciate dipinte di verde tipiche della zona di Zaan. Il villaggio è famoso per la produzione artigianale olandese: qui si trova anche una fabbrica di scarpe in legno dove è possibile vedere come vengono prodotti i tipici zoccoli olandesi.

Zeebrugge, in Belgio, è vicino alla pittoresca città di Bruges, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, una delle città medievali meglio conservate d’Europa con pittoresche strade acciottolate e suggestivi canali. Qui si potranno gustare le prelibatezze tradizionali belghe come waffle e cioccolato, le famose birre e patatine fritte – vera creazione belga – o acquistare gli splendidi pizzi e arazzi locali. Gli ospiti potranno scegliere anche di trascorrere un’intera giornata alla scoperta della capitale del Belgio, Bruxelles, dove grattacieli e hotel hanno modernizzato lo skyline di questa città di lingua francese e fiamminga. Si potrà fare finta di tornare indietro nel tempo e passeggiare per la “Grand Place”, una delle piazze più belle d’Europa. Lo straordinario insieme di facciate barocche è stato costruito proprio nel luogo in cui i primi abitanti di Bruxelles tenevano il loro mercato nel XII secolo, il cuore della comunità nel Medioevo.

Da Le Havre, in Francia, sarà possibile visitare la storica capitale della Normandia oppure Honfleur, una piccola città nota per il suo porto pittoresco e i vecchi edifici splendidamente conservati con facciate ricoperte di ardesia. Motivo preferito di molti pittori, Honfleur è noto per aver particolarmente ispirato Gustave Courbet, Claude Monet, Eugène Boudin e Johan Jongkind. Chi lo desidera potrà visitare Parigi e immergersi nel fascino della romantica capitale francese e ammirare gli Champs-Élysées, la Torre Eiffel, Place de la Concorde e molti altri monumenti famosi in tutto il mondo.

Il porto britannico di Southampton offre un comodo accesso a una serie di importanti attrazioni turistiche nel sud dell’Inghilterra, comprese le vicine città storiche di Winchester o Salisbury con le loro famose cattedrali, il Castello di Windsor risalente al I secolo o raggiungere le “Pietre sospese” di Stonehenge, uno dei siti più intriganti e antichi del Regno Unito. Stonehenge è un sito neolitico che si trova vicino ad Amesbury nello Wiltshire, in Inghilterra a circa 13 chilometri a nord-ovest di Salisbury. E’ il più famoso monumento preistorico del mondo, aggiunto alla lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO nel 1986, avvolto da fascino e mistero.

Per coloro che desiderano visitare un’altra capitalesarà possibile trascorrere la giornata a Londra, dove poter visitare Oxford Street, esplorare Hyde Park, dare un’occhiata al mercato di Covent Garden, immergersi nella cultura in uno dei tanti musei o gallerie d’arte o semplicemente godersi una pinta di birra e rilassarsi in un tipico pub inglese.