Le tecnologie di Peugeot Sport e Jack & Jones insieme nell’ Endurance

PEUGEOT SPORT annuncia la sua collaborazione con il marchio internazionale di abbigliamento JACK & JONES. In qualità di fornitore ufficiale del team PEUGEOT SPORT che partecipa al programma del Campionato del Mondo FIA Endurance, la casa di moda danese unisce le sue forze con il team PEUGEOT, che ritorna alle gare di endurance ai massimi livelli con la nuova Hypercar PEUGEOT 9X8.

L’azienda JACK & JONES (fondata 30 anni fa ed ancora di proprietà della famiglia che l’ha fondata) e PEUGEOT SPORT hanno siglato questa partnership che condivide i valori fondamentali delle due realtà, incentrati sull’innovazione, le prestazioni, la qualità, il design high-tech, la sartorialità e le procedure di test approfondite. Quest’approccio di JACK & JONES si adatta perfettamente all’ambiente tecnologico ed esigente del programma di endurance che PEUGEOT SPORT inizierà nel 2022.

Fornitore ufficiale della squadra danese alle ultime Olimpiadi, JACK & JONES ha presentato una gamma con tessuti tecnici di alta qualità che assicura comfort, stile e durata per tutte le forme e taglie. Un elemento chiave della filosofia produttiva di JACK & JONES è la sostenibilità, una delle numerose sinergie che la allineano alla strategia di efficienza e prestazioni responsabili di PEUGEOT SPORT.

Durante una recente visita di PEUGEOT SPORT in Danimarca, i due marchi hanno sviluppato insieme una collezione con un approccio estremamente innovativo ai prodotti JACK & JONES. L’obiettivo è quello di creare un legame reale tra i marchi attraverso l’innovazione e l’interazione tecnica comune; il laboratorio di controllo qualità dell’azienda danese è uno dei più avanzati nel settore della moda. È paragonabile a un reparto di controllo qualità negli sport motoristici. Il design all’avanguardia, l’ingegneria, la tecnica costruttiva e la costante ricerca di miglioramento sono tutte risorse di un operatore chiave in un settore caratterizzato da una rapida evoluzione come quella del motorsport.

JACK & JONES è un marchio giovane, che si rivolge al grande pubblico, con un altissimo livello di qualità, il che permette a PEUGEOT SPORT di rivolgersi a un target giovane e di tendenza, mentre JACK & JONES beneficia dell’immagine storica e qualitativa di PEUGEOT con i suoi valori distintivi.