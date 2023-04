Leasys: un nuovo player europeo della mobilità

Con l’obiettivo di diventare un leader europeo del noleggio con una flotta di un milione di veicoli entro il 2026, ieri è stata presentata Leasys, la nuova società di mobilità specializzata nel noleggio operativo multi-brand, di cui Stellantis e Crédit Agricole sono co-proprietari.

La nuova società unisce il meglio di Leasys e Free2move Lease, due aziende che operano nel mercato della mobilità e si sono posizionate tra i maggiori player europei del settore. Tuttavia, questa consolidazione è più della somma delle sue parti. Infatti, si tratta di un vero e proprio upgrade che offre prodotti innovativi, servizi di qualità e piattaforme digitali ai clienti corporate internazionali e alle piccole e medie imprese.

Le soluzioni di mobilità di Leasys sono disponibili per tutte le 14 marche di Stellantis tramite vari canali di vendita e sono accessibili attraverso una gamma di servizi unica nel suo genere. Inoltre, la nuova azienda fornirà sinergie per Stellantis e per altre aziende all’interno del Gruppo e garantirà un punto di contatto unico per un’esperienza cliente senza soluzione di continuità. Per servire al meglio tutti i 14 marchi di Stellantis. Sarà utilizzata la capillarità della rete di vendita e assistenza post-vendita di Stellantis in tutta l’Unione Europea, un asset strategico fondamentale per offrire una customer experience di prima classe. Tra gli obiettivi di Leasys vi è quello di assicurare la migliore customer experience del mercato. Per questo motivo, particolare attenzione è data ai clienti. Possono beneficiare di un’esperienza di noleggio coinvolgente ed efficiente, grazie al continuo sviluppo di soluzioni di mobilità innovative e servizi di altissima qualità.

La mission di Leasys è aprire la strada a soluzioni innovative di mobilità, progettate intorno al cliente per un’esperienza best-in-class.

La scelta del nome Leasys consente alla nuova azienda di massimizzare l’equity e la conoscenza attuale del marchio e sfruttare i beni di comunicazione e di branding del prodotto già esistenti a livello europeo. La sua promessa di qualcosa di nuovo e capacità di innovazione, espressa anche dallo slogan “La scelta della Nuova Mobilità”, è stata sviluppata intorno a tre concetti principali – novità, mobilità e scelta – in risposta alle esigenze di una strategia di comunicazione transnazionale che può essere facilmente tradotta in altre lingue senza perdere concisione e impatto. L’azienda si presenta come “nuova” in quanto è stata “rinata” attraverso la sua unione con Free2move Lease come nuovo leader nel suo mercato; contemporaneamente, ridefinisce il noleggio a lungo termine come una scelta nuova e innovativa poiché l’offerta di Leasys non rimarrà mai la stessa ma sarà costantemente rinnovata ogni giorno in base alle esigenze del mercato e dei suoi clienti.

Rolando D’Arco, CEO di Leasys, ha commentato: “Con l’ambizione di diventare uno dei principali player in Europa, abbiamo sviluppato un piano aziendale solido e audace. Siamo fiduciosi che il nostro parco auto raggiungerà un milione di veicoli gestiti entro il 2026, aumentandone il valore del 50%. Inoltre, prevediamo una crescita di circa il 30% della nostra struttura organizzativa internazionale nei prossimi tre anni. Questi numeri evidenziano come la combinazione tra Leasys e Free2Move Lease sia guidata da una costante traiettoria di crescita”.