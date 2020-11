LEGO e Harry Potter: arriva la magia di Howgarts

Per celebrare la vostra “casa” preferita di Hogwarts, arrivano i nuovi set LEGO Art Harry Potter Hogwarts Crests offrono agli amanti di Harry Potter e agli adulti appassionati di LEGO la possibilità di mostrare con orgoglio la propria fedeltà a Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde, creando un capolavoro d’arte murale con il concept creativo di piastrine 2D LEGO.

Gli appassionati di Harry Potter potranno ricreare lo stemma di una delle quattro case di Hogwarts – gli audaci Grifondoro, gli astuti Serpeverde, i leali Tassorosso o i saggi Corvonero – grazie al nuovo set da 4.249 pezzi e creare l’intero stemma di Hogwarts combinando insieme i quattro set.

I set LEGO Art offrono agli adulti un’esperienza creativa magica che li aiuta a rilassarsi e ricaricarsi mentre trasformano una tela bianca (o in questo caso, piccole basi LEGO collegate tra di loro) utilizzando le piastrine LEGO. Il nuovo set LEGO Art Harry Potter Crests può essere reinventato in diversi modi per mostrare un nuovo gonfalone nel caso si cambiasse idea sulla casa preferita.

Una colonna sonora originale e coinvolgente permette di dare un’occhiata al dietro le quinte del Mondo dei Maghi e nel frattempo gli esperti svelano più informazioni relative a Hogwarts e alle diverse case. Potrete quindi approfondire meglio il vostro amore per Harry Potter mentre siete intenti a costruire. La colonna sonora comprende anche storie di persone vicine a Wizarding World.

Il mattoncino piatto con il logo di Harry Potter dona il tocco perfetto al fantastico mosaico di 40 cm da appendere ovunque si voglia con un colpo di bacchetta magica. Il nuovo set LEGO Art Harry Potter Hogwarts Crests è ideale per gli adulti e sarà disponibile a partire dal 1° gennaio 2021 nei LEGO Store e sul sito LEGO, oltre che nei migliori negozi di giocattoli al prezzo di €119.99.