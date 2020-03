LEGO e Nintendo annunciano l’arrivo del nuovo LEGO Super Mario!

LEGO Group ha annunciato una partnership con Nintendo che rivoluzionerà il modo in cui le persone interagiranno con Super Mario nel mondo reale, dando vita a nuove esperienze LEGO.

Entrambe le multinazionali condividono una passione per l’innovazione e il gioco e la loro collaborazione ha portato a reinventare l’esperienza di costruzione LEGO: un modo completamente nuovo di giocare ispirato all’amato videogioco Super Mario.

Non si tratta né di un videogioco né di un tradizionale set di mattoncini, LEGO® Super Mario™ è una linea innovativa basata sulla costruzione interattiva di LEGO Mario. Il simpatico personaggio raccoglierà monete in livelli di gioco reali, creati con i mattoncini LEGO. La gamma permetterà ai bambini di sperimentare l’ambientazione giocosa di Super Mario come mai visto prima. Super Mario e le nuove sfide dell’esperienza LEGO diveranno anche parte del vissuto LEGO per tutte le generazioni.

“Siamo veramente entusiasti di portare Mario nella realtà attraverso il gioco LEGO”, ha affermato Julia Goldin, Direttore Marketing, EVP di LEGO Group. “Con questa esperienza aiuteremo milioni di bambini che amano Mario a impegnarsi a giocare in un modo completamente nuovo; avranno così la possibilità di creare e sperimentare giochi con il loro personaggio preferito. Grazie alla perfetta integrazione della più recente tecnologia digitale, LEGO Super Mario è un’esperienza altamente sociale, interattiva e di collaborazione per i bambini.”

“Ho sempre amato i prodotti LEGO perché aiutano i bambini a usare la propria immaginazione per giocare“ ha affermato Takashi Tezuka, Executive Officer and Game Producer of Nintendo Co., Ltd. “Il nuovo prodotto che abbiamo creato insieme a LEGO Group cerca di combinare due diversi stili di gioco – uno in cui puoi costruire liberamente il mondo di Mario e l’altro in cui puoi giocare con Mario nell’ambientazioni che saranno create.”

Il lancio di LEGO Super Mario è previsto entro l’anno.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0