LEGO e SEGA: cinque nuovi fantastici set LEGO Sonic the Hedgehog

La collaborazione tra il Gruppo LEGO e SEGA è pronta a riscaldare l’estate degli appassionati di Sonic the Hedgehog. In occasione dell’uscita ad agosto, cinque nuovi fantastici set della gamma LEGO Sonic the Hedgehog arriveranno sul mercato, offrendo ai fan l’opportunità di immergersi nell’iconico universo del famoso personaggio videoludico.

I nuovi modelli rappresentano, in formato mattoncino, le ambientazioni preferite dai fan dell’energico riccio blu e dei suoi avvincenti inseguimenti contro il malvagio Dr. Eggman e i suoi maliziosi Badniks. Con diverse dimensioni e livelli di complessità, questi set consentono ai costruttori di tutte le età di mettere alla prova la propria creatività costruendo percorsi ad alta velocità, perfetti per un’emozionante corsa insieme a Sonic.

Uno dei principali elementi di queste nuove creazioni LEGO è la possibilità per i piccoli costruttori di dimostrare la propria creatività combinando i set e inventando nuove storie. I fan avranno il privilegio di costruire, oltre al leggendario personaggio di Sonic, anche altri iconici personaggi del gioco, come Tails, Amy e il temibile Dr. Eggman. I set includono inoltre le famose ambientazioni di gioco, tra cui la Sfera della Velocità di Sonic, il Laboratorio di Tails, l’Aereo Tornado, l’Isola del soccorso animale di Amy e l’iconica Green Hill Zone.

Con nuovissimi accessori, i fan di LEGO e di Sonic avranno la possibilità di interpretare ruoli unici e vivere avventure emozionanti con i loro personaggi preferiti. Chi non vorrebbe vestire i panni della celebre Macchia Blu o trascorrere del tempo al DJ deck, riparare l’aereo Tornado o svolgere altre divertenti attività con i famosi amici di Sonic?

Ma la collaborazione tra LEGO e SEGA non si ferma qui. Per un’esperienza di gioco ancora più immersiva e coinvolgente, i fan potranno vivere avventure mozzafiato sul sito LEGO.com grazie all’esclusivo gioco LEGO Sonic the Hedgehog. Attraverso questa esperienza online, le minifigure di Sonic potranno lanciarsi in azione contro il temibile Dr. Eggman e salvare la situazione, coinvolgendo i giocatori in un mondo virtuale pieno di azione e adrenalina.